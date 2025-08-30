El motiu especial pel qual la princesa Irene ha tornat a Grècia després del problema

La figura de la princesa Irene, germana petita de la reina Sofia, ha tornat a captar l'atenció mediàtica. Als seus 83 anys, i després d'uns mesos en què el seu estat de salut havia despertat gran preocupació, sembla que ha millorat. Tant és així, que s'ha estès el rumor que ha tornat a Grècia, el seu país natal, en un viatge significatiu per a ella i per a la seva família.
Tot i que no existeix una confirmació oficial d'aquest desplaçament, diferents mitjans de comunicació i nombroses publicacions a xarxes han donat per fet el retorn. I la veritat és que no es tractaria d'un viatge qualsevol. Juntament amb la seva germana, hauria emprès el camí de tornada a la seva terra natal per retrobar-se amb altres membres del seu clan en una cita carregada de simbolisme.
El viatge a Grècia que és tan especial per a la princesa Irene
Durant els últims mesos, la princesa Irene havia estat notícia pels problemes de salut que la van mantenir en un estat delicat. La seva evolució era seguida molt de prop per la reina Sofia, que sempre ha estat pendent de la seva germana petita. En aquell temps, la família Borbó i la Casa Reial hel·lena també van mostrar preocupació per ella, conscients de la importància que té per a tothom.
Tanmateix, les informacions més recents apunten que ha experimentat una millora. Aquesta recuperació seria el factor determinant que li hauria permès, finalment, fer ara un viatge d'especial transcendència. Grècia, lloc on va néixer el 1942, s'ha convertit així en destí de retrobament i també de celebració.
El motiu no és altre que l'aniversari de la reina Anna Maria de Grècia, vídua del rei Constantí II. En aquesta ocasió, ella fa avui 79 anys. I tot apunta que les seves cunyades no han volgut perdre's l'oportunitat d'acompanyar-la.
Una cita familiar simbòlica per a la princesa Irene
L'aniversari de la reina Anna Maria es converteix cada any en un moment de reunió per als descendents de la Casa Reial grega. Al seu voltant, s'hi congreguen fills, nets i afins, en un ambient que barreja solemnitat i proximitat. Per a la princesa Irene, la seva assistència a l'esdeveniment suposa compartir temps amb la seva cunyada, i també retrobar-se amb nebots i altres familiars als quals no hauria vist en mesos.
La reina Sofia, mare de Felip VI i sempre molt unida a la seva germana, també hauria viatjat a Grècia per a l'ocasió. La seva presència reforça la idea que és una cita anual imprescindible per a totes dues, una trobada en què s'entrellacen records familiars, confidències i l'oportunitat d'enfortir vincles. En els últims temps, totes dues han trobat en aquests viatges un espai d'intimitat i d'arrelament amb les seves arrels hel·lenes.
El viatge, a més, adquireix un valor simbòlic addicional per les circumstàncies que envolten la princesa Irene. Haver superat les dificultats de salut que l'han afectat recentment i poder desplaçar-se fins a Grècia, si és que així ha estat, es converteix en una mena de triomf personal. La millora del seu estat físic tranquil·litza la seva germana, i també mostra la fortalesa que manté malgrat l'edat.