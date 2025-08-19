Elena Gadel, Àngel Llàcer i Manu Guix agiten Catalunya per l’últim que han fet

Hi ha nits d'estiu que prometen ser especials i que acaben convertint-se en llegendàries. Els ingredients solen ser senzills però poderosos: bona música, un entorn idíl·lic i la complicitat d'artistes que s'admiren. El públic que va assistir al concert de Manu Guix i Elena Gadel a Calonge esperava precisament això, una vetllada memorable.
Tanmateix, ningú podia imaginar que serien testimonis d'un retrobament que transcendeix el vessant professional. Un moment de pura màgia que ha revolucionat les xarxes i ha recordat a tothom per què la química entre certs talents és eterna.
Una sorpresa inesperada al F'Estiu de Calonge
L'escenari del F'Estiu, situat als jardins del Castell de Calonge, presentava un cartell de luxe. Manu Guix al piano i la veu inconfusible d'Elena Gadel prometien un concert ple d'emocions.
La química entre tots dos artistes és de sobres coneguda, creant sempre una atmosfera íntima i vibrant. Els acords de les seves cançons ressonaven sota el cel estrellat, amb un públic entregat a la calidesa de les seves interpretacions. Però la nit guardava una sorpresa que elevaria el concert a una altra categoria. De sobte, una figura familiar va aparèixer damunt l'escenari.
Era Àngel Llàcer, amic, company i gairebé germà de Guix, amb qui ha compartit innombrables projectes. La seva aparició, amb una senzillesa aclaparadora, vestint una samarreta blanca i uns pantalons beix, va desfermar l'eufòria. No estava al programa ni se l'esperava, cosa que va fer el moment encara més genuí. El públic, atònit i encantat, va comprendre que estava a punt de presenciar quelcom únic. La complicitat de les mirades entre Gadel, Guix i Llàcer ho deia tot abans que sonés la primera nota.
La màgia de 'El Petit Príncep' revifa a les xarxes socials
El que va seguir va ser un regal per a tots els presents i, gràcies a la tecnologia, per a milers de persones més. El trio es va unir per interpretar "Vaig aprendre", una de les cançons més emblemàtiques del musical d'èxit El Petit Príncep. Aquesta obra, dirigida per Llàcer i amb música de Guix, ha marcat tota una generació a Catalunya. Escoltar-la de nou, amb la veu de Llàcer unint-se a les de Guix i Gadel, va ser un viatge nostàlgic i emocionant. El públic va corejar la lletra, visiblement commogut per l'escena.
L'instant va ser capturat per una espectadora el vídeo de la qual no va trigar a fer-se viral. El mateix Manu Guix el va compartir a les seves xarxes socials, amplificant-ne l'abast i generant una onada de reaccions.
Els comentaris celebraven l'amistat i el talent dels tres artistes, qualificant l'actuació de "màgica" i "inolvidable". Aquesta improvisada reunió va servir per recordar la força d'un musical que ensenya que "l'essencial és invisible als ulls", una frase que va prendre un nou significat aquella nit.