Aquesta és l'edat d'Elena Gadel, Noe a 'Com si fos ahir' de TV3

Elena Gadel és una d'aquelles artistes que ha aconseguit conquerir tant l'audiència musical com la televisiva. La seva carrera va començar al conegut concurs de televisió Operación Triunfo, en l'edició de l'any 2002, on el seu carisma i talent vocal van destacar davant d'altres concursants, especialment per la seva interpretació de temes com 'Heroi' de Mariah Carey, que la van convertir en una de les favorites del públic.

Tot i no haver guanyat el concurs, la seva participació li va permetre obrir-se camí al món de la música i de l'espectacle, convertint-se en una figura estimada pel públic i en una de les artistes més versàtils del panorama català.

Elena Gadel a 'Com si fos ahir'

Actualment, Elena Gadel és coneguda principalment pel seu paper com a Noe a la popular sèrie de TV3 Com si fos ahir. A la sèrie, Gadel interpreta Noe, un personatge que ha sabut connectar amb l'audiència gràcies a la seva autenticitat i profunditat emocional. La temporada passada va ser de grans canvis per a Noe. Va mantenir una relació amb Aitor (Carlos Troya) i fins i tot va deixar el seu marit, Miquel. Les coses no van ser tan idíl·liques com pensava amb el professor – Aitor era el tutor a l'escola del seu fill Eric – i ho van acabar deixant. A l'últim capítol va tornar amb Miquel.

| TV3

Ara com ara la vuitena temporada està resultant més tranquil·la per a Noe però té un fort caràcter i està començant a tenir problemes amb Víctor ( Pep Ambròs ), el seu nou company a la consultoria.

A més d'Elena Gadel, Com si fos ahir compta amb un elenc de grans actors com Eduard Farelo (Miquel) o Marc Cartes (Andreu) que han ajudat a fer de la sèrie un veritable fenomen televisiu encara que lluny d'algunes de les antecessores com el Poblenou, Nissaga de Poder o El Cor de la Ciutat. La química entre els actors i la qualitat de les interpretacions han estat fonamentals per a l'èxit de Com si fos ahir, fent que el públic se senti part de les històries que es desenvolupen a cada episodi.

La veritable edat d'Elena Gadel.

Elena Gadel va néixer el 29 d'octubre del 1982, per la qual cosa acaba de fer 42 anys. Ha recorregut un llarg camí ple d'èxits en l'àmbit musical i en la interpretació, mantenint-se vigent durant anys gràcies a la versatilitat i el talent. La seva versatilitat li ha permès mantenir-se vigent durant anys, i la seva edat no ha estat un impediment per continuar enlluernant tant sobre l'escenari com a la pantalla. Amb una veu única i un estil inconfusible, Gadel continua sent una de les figures més estimades i respectades de l'entreteniment a Catalunya.

| YouTube

Elena Gadel no només ha brillat a la petita pantalla, sinó que també ha tingut una carrera destacada al teatre musical. Ha participat a diverses produccions i també ha estat jurat del programa musical Eufòria.

Amb 42 anys, Elena Gadel continua sent una de les artistes més completes i estimades de Catalunya. La seva evolució des d'Operación Triunfo fins al seu paper a Com si fos ahir demostra la seva capacitat per adaptar-se i reinventar-se, sempre mantenint aquest carisma que la va fer destacar des del principi. La sèrie de TV3 ha estat, sens dubte, un aparador perfecte per mostrar el seu talent actoral, i la seva feina juntament amb altres grans intèrprets ha contribuït a fer que Com si fos ahir es mantingui com una de les produccions més seguides i estimades per l'audiència catalana.