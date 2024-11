Joel Joan sobre no estar a TV3: 'Ara...'

Joel Joan ha estat una figura destacada al món de la televisió a Catalunya, especialment a TV3. Des dels seus primers passos a la sèrie 'Plats bruts', la qual es va convertir en un referent de la comèdia en català, Joel Joan ha deixat una empremta inesborrable a la cadena. El seu estil únic i la capacitat per connectar amb el públic català l'han portat a protagonitzar i produir altres projectes a TV3.

Entre els quals destaca la sèrie 'El Crac', una sàtira que explorava de manera divertida els llums i les ombres de la vida professional al món de l'espectacle. Tot i això, després de l'èxit d''El Crac', la seva presència a la pantalla de TV3 ha disminuït considerablement, cosa que el mateix Joan ha comentat diverses vegades. Actualment, J oel Joan ha tornat al món de la interpretació amb la reestrena de l'obra de teatre 'Escape Room 2', una comèdia que reprèn l'èxit de la seva predecessora.

L'obra, que explora temes actuals a través de l'humor i el suspens, ha estat rebuda amb entusiasme pel públic i representa una nova etapa a la seva carrera teatral. Tot i això, la seva absència a la televisió pública catalana continua sent un tema de debat. Recentment, ha parlat dels motius d'aquesta situació al programa de Jordi Basté a RAC1, on ha expressat la seva frustració per no poder col·laborar novament amb TV3.

Parla sobre la seva desil·lusió

"Ja fa temps que parlem de fer coses, però mai no els acaba de convèncer, des de la sèrie 'El Crac', hem presentat propostes i no hem arribat a cap acord", va explicar Joan. Segons ell, ha mantingut converses amb la cadena i ha ofert diferents projectes, però fins ara cap ha prosperat. "Al·lucino amb què TV3 no actuï com qualsevol empresa i busqui el millor talent del país per tenir-lo en pantalla", ha assenyalat amb èmfasi.

Conegut per la seva sinceritat, Joan va mostrar la seva sorpresa davant de la falta d'interès de la cadena a comptar amb ell, especialment considerant la seva experiència i trajectòria a TV3. Joan també va destacar un dels problemes que ha detectat a la política de producció de la cadena. TV3 exigeix una inversió mínima molt elevada per poder competir amb les grans plataformes d'entreteniment.

| Instagram

"Perquè TV3 aposti per tu, has de presentar un projecte que costi, com a mínim, 4 milions d'euros. La raó que argumenten és que, per competir amb les sèries de Netflix i Movistar, necessiten un pressupost molt gran. Perquè d'allò contrari acaben fent una sèrie 'de caminar per casa'", va assegurar Joan, criticant així les exigències econòmiques que, segons la seva opinió, limiten la diversitat de continguts a la cadena.

Amb aquestes declaracions, Joel Joan ha deixat entreveure el desencís de molts creadors locals que, com ell, busquen oferir un nou contingut cultural i accessible per als espectadors de TV3. Joan, que sempre s'ha mostrat compromès amb la cultura catalana, continua esperant una oportunitat per tornar a la cadena, encara que no amaga el seu descontentament per les barreres que troba.