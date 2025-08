Duro comunicado de Darling, hermana de Edwin Arrieta, tras lo último de Daniel Sancho

Darling, la hermana de Edwin Arrieta, ha vuelto al foco mediático por sus palabras tras conocerse las últimas informaciones sobre Daniel Sancho, el autor confeso del brutal asesinato del cirujano. Han pasado ya dos años desde aquel crimen que conmocionó a la opinión pública, pero las heridas siguen abiertas. Y más aún cuando el entorno del responsable hace declaraciones que, lejos de calmar el dolor, lo agravan.

A través de su abogado, Juan Gonzalo Ospina, ella ha comunicado con dureza el profundo malestar que siente, al igual que su círculo cercano. Todo ello después de que se dieran a conocer detalles sobre la situación actual del criminal, que está entre rejas. Las palabras de normalidad emitidas por el abogado de Sancho, Marcos García-Montes, han encendido la indignación de la familia de la víctima, que no ha dudado en alzar la voz.

Darling y el entorno de Edwin Arrieta, devastados por las informaciones sobre Daniel Sancho

Ahora se cumplen dos años del asesinato de Arrieta en Tailandia a manos de Daniel Sancho. Y por este motivo, la revista ¡Hola! ha decidido conocer cómo se encuentran las partes implicadas en este crimen. Así, por ejemplo, del autor del mismo, que cumple cadena perpetua en dicho país asiático, ha dado a conocer que está bien.

Exactamente, su letrado ha expuesto: “Mal no le veo, tiene el pelo cortito, pero está muy bien. Hablo con él todos los lunes y jueves”. Además, ha agradecido a las autoridades tailandesas el buen trato recibido, destacando la facilidad para mantener videollamadas con el recluso.

Estas declaraciones han caído como un jarro de agua fría sobre Darling y su familia. El letrado Juan Gonzalo Ospina, portavoz de los Arrieta, ha trasladado a la misma revista el sentir de sus representados. Así, ha manifestado: “Hablo con la hermana de Edwin y me encuentro una voz quebrada, rota, desolada, molesta y dolida”.

El comunicado no solo refleja la profunda tristeza de la familia, sino también su indignación. Y es que el letrado ha confesado: “Están muy molestos por cómo se intenta blanquear el crimen de él, con titulares que dicen que Daniel Sancho está bien en la cárcel. Pero, ¿cómo va a estar bien en la cárcel? Podrán decir que se encuentra fuerte”.

Darling exige respeto y condena la falta de arrepentimiento de Daniel Sancho

Para Darling y su entorno, el dolor es doble. Por un lado, sigue muy presente la pérdida de Edwin. Por otro lado, sienten una enorme frustración al ver que el entorno de Daniel Sancho mantiene, según ellos, una actitud desafiante y poco empática.

Desde su punto de vista, lo mínimo que debería esperarse es un perfil bajo por parte de la familia Sancho y de su defensa. Consideran que las palabras de García-Montes, al insistir en que su cliente está bien, resultan ofensivas e insensibles para quienes siguen llorando la pérdida de Arrieta.

Según el letrado: “Lo que tendría que hacer es decir: «Estoy en la cárcel meditando por el crimen atroz que he cometido. Y no hay día en el que no pida perdón a Dios, a la familia, a mis padres y a todos mis seres queridos. Ojalá alguien me perdone el día de mañana»”.

“En lugar de encontrarnos con esa postura de perdón y de arrepentimiento, seguimos con la misma actitud. Sí, la de desafiar la realidad”.

Darling y su familia lamentan profundamente que no haya un verdadero gesto de arrepentimiento por parte de Daniel Sancho. Y que eso se recalque con diferentes informaciones, solo consigue aumentar su dolor y frustración. A pesar de que la justicia tailandesa ha impuesto la cadena perpetua, para ellos sigue siendo insuficiente si no viene acompañada de un verdadero reconocimiento del daño causado.

Este nuevo capítulo en la trágica historia de Edwin Arrieta demuestra que las heridas siguen abiertas y que cualquier comentario desafortunado puede reavivar el sufrimiento. El clan Arrieta, con Darling al frente, ha evidenciado que no está dispuesto a permanecer en silencio mientras se minimiza la gravedad de los hechos.

El segundo aniversario del crimen llega en un contexto de tensión emocional para todos los implicados. Mientras Daniel Sancho cumple su condena, la familia de Edwin sigue luchando por mantener viva la memoria de su ser querido. Y por exigir respeto ante un dolor que no entiende de tiempos ni de condenas.