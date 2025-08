Gir de 180 graus amb Daniel Sancho: Així podria sortir de la presó

per Pol Nadal

La rutina diària pot canviar en qualsevol moment, fins i tot per a qui s'enfronta a la condemna més dura imaginable. Daniel Sancho es va veure embolicat en un dels casos criminals més mediàtics dels últims temps. Ara s'aferra a l'esperança d'un gir inesperat en el seu destí judicial.

El que semblava una condemna sense retorn pot donar un tomb decisiu en els pròxims mesos, gràcies a un moviment estratègic del seu equip legal.

El cas que va commocionar l'opinió pública internacional

Va ser fa dos anys quan el nom de Daniel Sancho va començar a aparèixer en titulars de premsa de mig món. El fill del conegut actor Rodolfo Sancho va ser detingut a Tailàndia després de la mort i posterior esquarterament d'Edwin Arrieta, un metge colombià amb qui mantenia una estreta relació.

| YouTube, XCatalunya

La brutalitat dels fets i el rerefons de la història van convertir el succés en tema de conversa tant a Espanya com en l'àmbit internacional. La justícia tailandesa va actuar amb celeritat. Daniel Sancho va ser condemnat a cadena perpètua per assassinat amb premeditació, esquarterament i ocultació de cadàver. La pressió mediàtica, la distància amb el seu país i la duresa del sistema penitenciari asiàtic van marcar des del primer moment la vida del jove xef.

Des de llavors, Sancho roman a la presó de Surat Thani, situada al sud del país, on comparteix cel·la amb més de vint persones.

Noves estratègies legals i una possible sortida

Però el cas de Daniel Sancho mai ha deixat d'evolucionar. La família del condemnat, encapçalada pels seus pares Rodolfo Sancho i Silvia Bronchalo, ha protagonitzat fins i tot una batalla mediàtica i judicial paral·lela, amb denúncies creuades per presumptes mals tractes. Tanmateix, tota l'atenció ha tornat a centrar-se en els últims dies en el procés legal que podria canviar el rumb de la història.

| Twitter, XCatalunya, Canva de doomu

L'advocat espanyol Marcos García Montes, en col·laboració amb lletrats tailandesos, va presentar recentment un voluminós recurs d'apel·lació de 480 pàgines davant el tribunal corresponent. L'objectiu és clar: desmuntar l'acusació de premeditació, principal agreujant en la sentència inicial.

La defensa insisteix que no existeixen proves concloents que demostrin que Daniel Sancho va planificar la mort del metge colombià i sosté la tesi que va actuar en defensa pròpia. El problema rau en el fet que després va reconèixer el posterior desmembrament del cos.

En aquest context, el tribunal d'apel·lacions té ara sobre la taula dues possibles vies. La primera, poc probable, però legalment viable, suposaria l'anul·lació total de la condemna i la immediata posada en llibertat del jove. La segona podria comportar la repetició del judici i, en conseqüència, una substancial reducció de la condemna, passant de cadena perpètua a una pena de presó de quatre anys. En qualsevol cas, es tractaria d'un gir inesperat per a algú que havia assumit la possibilitat de passar la resta de la seva vida entre reixes a Tailàndia.

| YouTube: Univision

Obstacles i reacció de la família de la víctima

Tanmateix, l'horitzó judicial no està exempt d'obstacles. La família d'Edwin Arrieta, que ha seguit de prop cada pas del procés, es manté ferma en el seu rebuig a qualsevol atenuació de la pena. Els advocats han impugnat el recurs de la defensa i han presentat un escrit davant les autoritats tailandeses perquè la condemna no sigui rebaixada en cap cas.

Expectatives i possibles conseqüències per a Daniel Sancho

La defensa de Daniel Sancho confia que la resposta judicial arribi abans que acabi l'any. Si el tribunal accepta els seus arguments, el jove podria veure la llum al final del túnel i abandonar la presó de Surat Thani abans del previst. Sigui per tornar a Espanya i complir aquí la resta de la condemna, o fins i tot, en el millor dels escenaris per a ell, quedar en llibertat.

Més enllà del cas individual, el que passi en les pròximes setmanes pot establir un precedent en la cooperació judicial entre Tailàndia i Espanya. L'expectació al voltant del veredicte és màxima, no només per als familiars i amics de Daniel Sancho, sinó també per a qui segueix de prop els entrellats de la justícia internacional.

| Canva

L'última paraula la té la justícia tailandesa

El cas de Daniel Sancho és el reflex de com un fet tràgic pot canviar radicalment el rumb d'una vida. Ara, l'última paraula la té la justícia tailandesa, però les conseqüències de la sentència aniran molt més enllà d'una simple resolució judicial.

L'opinió pública continuarà pendent d'un cas que, anys després, no ha deixat de generar titulars. Ara, amb aquest inesperat gir, torna a situar Daniel Sancho al centre del focus mediàtic.