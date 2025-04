L'advocat de Daniel Sancho augura un gir de 180 graus en el cas del seu client.

per Iker Silvosa

El cas de Daniel Sancho continua generant expectació i debat públic. No obstant això, recents declaracions del seu advocat principal apunten a possibles canvis substancials en la situació jurídica del jove espanyol condemnat a Tailàndia.

Marcos García Montes anuncia un gir inesperat

Marcos García Montes, advocat defensor de Daniel Sancho, ha generat enrenou mediàtic després d'avançar que el cas podria experimentar un "gir de 180 graus" en els pròxims anys. L'advocat ha expressat en una entrevista recent amb El Diario de Ceuta que té plena confiança que el recurs presentat davant la justícia tailandesa derivarà en una revisió considerablement més favorable per a Sancho.

García Montes, conegut per la seva experiència en casos complexos i mediàtics, va assegurar que Daniel Sancho podria tornar a Espanya "en dos o tres anys". Aquesta afirmació ha despertat interès sobre els arguments i les proves que el seu equip jurídic ha reunit per intentar revertir o, almenys, mitigar la sentència que actualment pesa sobre el jove condemnat.

Condemnat per assassinat premeditat a Tailàndia

Daniel Sancho roman empresonat a la presó de Surat Thani des d'agost de 2024, quan va ser condemnat a cadena perpètua per l'assassinat premeditat del cirurgià colombià Edwin Arrieta. Des de llavors, el seu cas ha romàs en el focus d'atenció tant a Espanya com a nivell internacional a causa de les circumstàncies del crim i la repercussió mediàtica que ha generat.

La condemna inicial va suposar un impacte notable, especialment per les dures condicions carceràries que solen associar-se als penals tailandesos. No obstant això, el mateix Sancho va assegurar en diverses declaracions a l'agència EFE que les condicions de vida a Surat Thani són millors de l'esperat. Segons ell mateix ha manifestat, la presó disposa de serveis bàsics adequats i una organització eficient per part dels funcionaris, la qual cosa li permet portar una rutina relativament estable.

Rutina diària a la presó i esperança de revisió

Malgrat les circumstàncies adverses, Daniel Sancho ha mantingut una actitud positiva. "Mai m'he sentit amenaçat", va afirmar el condemnat, qui va destacar que l'absència de màfies i l'estricta vigilància contribueixen a un ambient relativament segur. Segons les seves pròpies paraules, el comportament exemplar és clau per a la reducció de penes a Tailàndia, la qual cosa explica l'actitud disciplinada que manté des del primer dia.

Aquesta informació coincideix amb les declaracions tranquil·litzadores de l'advocat García Montes, qui va destacar la fortalesa emocional i psicològica del seu client, ressaltant que Daniel està bé i manté viva l'esperança davant la possibilitat de tornar aviat a Espanya.

Si el recurs de la defensa prospera, podria marcar un precedent rellevant en casos similars on ciutadans estrangers enfronten severes condemnes en països amb sistemes judicials molt diferents de l'europeu. Això podria facilitar futures negociacions diplomàtiques entre Espanya i Tailàndia respecte al compliment de penes en els països d'origen dels condemnats.

L'atenció està ara posada en la resolució judicial del recurs presentat. Aquesta sentència determinarà si Daniel Sancho haurà de romandre empresonat la resta de la seva vida o si tindrà l'oportunitat de complir una condemna més curta o fins i tot tornar al seu país en els pròxims anys.