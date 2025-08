Ni Dret ni Medicina: La carrera que estudiarà Pau Cubarsí

per Mireia Puig

Pau Cubarsí, un dels joves talents que més il·lusiona el barcelonisme, està vivint un estiu ple de canvis, no només dins del camp, sinó també en la seva vida personal. El central d'Estanyol, que ha brillat amb el primer equip del Barça aquesta última temporada, acaba de fer 18 anys i afronta un nou curs carregat de responsabilitats, il·lusió i nous reptes, tant professionals com acadèmics.

Mentre altres joves de la seva generació encara estan decidint quin camí seguir, ell ja ha compaginat els entrenaments amb els seus estudis. Prova d'això és que fa tan sols unes setmanes es va presentar, com qualsevol altre alumne, a les proves d'accés a la universitat (selectivitat), i ara ha compartit els seus plans amb el públic culer.

Canvi d'etapa: adeu a la Masia

Durant una entrevista amb Esport3 en plena pretemporada del FC Barcelona a Corea del Sud, Pau va revelar que ha pres la decisió d'abandonar la Masia, on ha viscut els últims anys, per fer un pas més cap a la independència. “Encara em quedaria un any més a la Masia, però ara intento separar-me una mica i intentar estar més tranquil, a la meva”, va confessar.

| XCatalunya

La seva nova llar serà a Barcelona, on compartirà pis amb la seva germana Irene Cubarsí, amb qui manté una relació molt estreta. “M'independitzaré amb la meva germana”, va explicar. Per a Pau, aquest moviment no només li permetrà guanyar en autonomia, sinó també estar més a prop de la seva família en un entorn més còmode i familiar.

Els seus pares, que continuaran vivint a Estanyol, el visitaran amb freqüència: “Ells segueixen allà tranquils, també m'agrada que estiguin allà perquè és un lloc més tranquil. A Barcelona hi ha molt de trànsit i molt d'enrenou. Però vindran de tant en tant”.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Vectortwins

Una agenda atapeïda, amb ajuda familiar

L'agenda de Cubarsí no dona treva. L'exigència del primer equip blaugrana l'obliga a compaginar partits, entrenaments i viatges, cosa que ell assumeix amb naturalitat. Tot i així, reconeix que necessita ajuda per gestionar tants compromisos: “A la pretemporada, ho porta més la meva mare, que és a casa i ho va administrant una mica, m'hi va ajudant”.

Aquest suport familiar ha estat clau durant la seva formació, i ara també ho serà en la seva nova etapa. A les seves xarxes socials, hem pogut veure moments entranyables amb els seus pares i la seva germana, que aquest estiu han passat temps junts en llocs com les Illes Maldives, abans d'afrontar els canvis que porta el setembre.

Què estudiarà Pau Cubarsí?

Però potser el més admirable d'aquest jove defensor és el seu compromís amb l'educació. En un món on l'èxit esportiu pot fer oblidar els estudis, Pau ha decidit continuar formant-se acadèmicament. Després de superar les PAU, ha confirmat que començarà una carrera universitària aquest mateix setembre.

“Intentaré fer Administració i Direcció d'Empreses, ADE. Intentaré començar al setembre”, va declarar, amb un somriure sincer i conscient que no serà fàcil quadrar-ho tot amb l'exigència del futbol professional. Tanmateix, la seva voluntat és ferma: vol tenir una base acadèmica que li serveixi tant dins com fora del camp.

Un referent humil per als joves

Cubarsí representa una generació de futbolistes compromesos, no només amb el seu club, sinó també amb el seu creixement personal. Tot i ser una de les majors promeses del Barça, manté els peus a terra. Gaudeix de la seva família, de la seva germana, de la seva xicota (de la qual prefereix no parlar públicament) i de la seva etapa universitària.

Mentre es consolida com a titular amb el primer equip, comença a construir la seva vida adulta amb decisions que reflecteixen maduresa, responsabilitat i ambició més enllà de la pilota. Pau Cubarsí es fa gran, i ho fa com només ho fan els grans: amb talent, humilitat i visió de futur.