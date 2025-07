Pau Cubarsí amb la seva germana Irene, vacances de somni a Catalunya

Quan els focus del Camp Nou baixen la seva intensitat, alguns dels seus joves protagonistes troben nous escenaris on brillar. Pau Cubarsí, el lateral esquerrà del Barça que ha captivat l’afició, ha escollit aquest estiu un dels racons més bells de la Costa Brava per recarregar energies.

La seva companya de viatge és Irene, la seva germana. Aquesta escapada amb gust de família s’ha convertit en notícia just quan el barcelonisme escalfa motors per a una nova temporada.

Context: el moment culer abans d’Àsia

El Barça ja ha iniciat la seva pretemporada, i la gira asiàtica s’acosta. Però Cubarsí ha aprofitat els últims dies lliures. Després d’un any en què el Barça va tornar a il·lusionar –especialment amb els joves de la pedrera com Lamine Yamal i el mateix Pau–, aquest descans en família arriba com a preludi d’un curs ple d’ambició. Amb només 18 anys, el lateral s’ha convertit en un símbol de present i futur blaugrana.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Canva Creative Studio

Un paradís per revelar

El viatge va començar sense anuncis cridaners. Sense vestir la samarreta culer ni protagonitzar stories d’estiu amb banderes del Barça, Pau ha preferit una estada discreta en un enclavament idíl·lic. Els primers indicis van arribar gràcies a una foto compartida a Instagram.

A la foto el jugador apareix a pocs metres d’una piscina infinita, sense samarreta, mirant cap a un paisatge costaner amb ambient exclusiu. La foto deixa entreveure els turons de Begur, la calma de l’entorn. Un lloc tan selecte com relaxant, on refugiar-se abans dels reptes que vindran.

| Instagram, @paucubarsi

La joia de Cap Sa Sal

Els seguidors del jove futbolista van rastrejar la ubicació. L’hotel en qüestió és l’emblemàtic Cap Sa Sal, un cinc estrelles amb vistes privilegiades a la cala d’Aiguablava. Amb tarifes des d’uns 400 € per nit per a dos, el seu encant ha atret esports, moda i política, tot i que poques figures hi han acudit amb tanta discreció com Pau. La seva elecció revela gust pel luxe calmat i la tranquil·litat que caracteritza les vacances en família.

Un sopar amb vista al Mediterrani

Ha estat Irene Cubarsí qui ha confirmat la companyia. A través de les seves xarxes, va deixar veure un sopar a Far Nomo, un restaurant proper conegut pel seu ambient íntim i cuina d’autor vora el mar. Les ressenyes en portals com Tripadvisor destaquen la seva terrassa i la presentació acurada en plats amb vistes que freguen la perfecció. Entre rialles i confidències, els germans van viure un moment per al record abans que Pau reprengui la seva rutina com a titular indiscutible.

| Instagram, @irenecubarsi

Més que un viatge

El que comença com una imatge de relax, acaba sent una declaració de valors. Pau ha escollit compartir aquests instants al costat d’Irene, deixant clar que, en la seva vertiginosa carrera, la unió familiar continua sent el seu millor refugi. I mentre Europa observa els seus passos, ell ha demostrat que la serenitat i les arrels també formen part de l’èxit.

| XCatalunya

Serà aquesta escapada un preludi de la temporada definitiva de Cubarsí? El que queda clar és que les piles estan carregades. Entre la sorra, el mar i la complicitat amb la seva germana, Pau es prepara per fer un altre pas cap a l’elit.