Dinamarca, en tensión: la reina Mary sufre un nuevo revés por culpa de su marido

Dinamarca atraviesa en estos momentos un clima de enorme tensión que traspasa las fronteras de la Casa Real. La reina Mary se ha visto de nuevo envuelta en un episodio que reabre heridas del pasado. Y que tiene como protagonista directo a su marido, el rey Federico.

Una información reciente ha colocado a la soberana en el centro de todas las miradas. Y no precisamente por su labor institucional, sino porque ha resurgido con fuerza el recuerdo del capítulo más doloroso de su vida matrimonial. Ni más ni menos que la supuesta infidelidad de su esposo con la mexicana Genoveva Casanova.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

La reina Mary, golpeada por un hecho relacionado con su marido, Federico de Dinamarca

En las últimas horas, se ha publicado que Genoveva Casanova está abandonando su piso de Madrid. Piso en el que, presuntamente, compartió más que palabras con el ahora rey Federico de Dinamarca.

La noticia ha sacudido de inmediato a la prensa española. Y, también, a los medios daneses, donde se ha revivido con intensidad la polémica que estalló hace meses.

El apartamento, de 200 metros cuadrados y situado cerca del Parque del Retiro, era alquilado por unos 3.000 € al mes. Fue allí donde el entonces príncipe heredero fue fotografiado entrando y saliendo, en una secuencia que dio pie a especulaciones sobre una relación más allá de la amistad. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo y dejaron en entredicho la estabilidad del matrimonio real.

Ahora, con la marcha de Genoveva de ese domicilio, el caso ha vuelto a ocupar titulares. La mudanza ha traído de vuelta los recuerdos de aquel episodio, reabriendo el debate sobre la fidelidad del rey y la fortaleza de su relación con la reina. Un recordatorio incómodo que golpea directamente la imagen de la Casa Real danesa.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

La noticia no ha pasado desapercibida. La prensa nacional e internacional coincide en que este hecho reaviva el fantasma de la deslealtad y coloca a Mary en una posición dolorosa. La reina, que ha tratado de mostrar fortaleza y mantener la compostura, se ve obligada a revivir una situación que ya había dañado su confianza.

Dinamarca, en tensión, por revivir el escándalo más incómodo de su monarquía

Para Dinamarca, esta información supone un verdadero terremoto mediático. La figura de la reina Mary, muy querida por los ciudadanos, queda otra vez vinculada a rumores que empañan su vida privada. Ella, que siempre se ha mostrado como un pilar de estabilidad, aparece ahora retratada como víctima de una situación que no termina de cerrarse.

El recuerdo del episodio con Genoveva pesa como una losa sobre la institución. La fotografía de Federico saliendo del piso de Madrid fue interpretada en su día como la prueba de un comportamiento poco acorde con su papel. Y aunque nunca se confirmó nada, el daño ya estaba hecho.

La mudanza de la mexicana ha sido interpretada como un símbolo. Marca el final de una etapa en su vida, pero a la vez abre una herida en la historia de la monarquía danesa. Una herida que afecta directamente a Mary, obligándola a revivir rumores que nunca dejaron de estar presentes y que le causaron gran pesar.

| Instagram, @detdanskekongehus

La reina Mary y el rey Federico han construido a lo largo de los años una imagen de pareja moderna y cercana. Sin embargo, la presión mediática y los rumores han marcado su camino. Este nuevo revés muestra que, aunque intenten proyectar normalidad, las heridas del pasado no desaparecen con facilidad.

La tensión que genera esta situación no solo afecta a la pareja, sino también a la institución que representan. La monarquía danesa se enfrenta al desafío de preservar su prestigio mientras sus protagonistas luchan contra rumores que parecen no tener fin.