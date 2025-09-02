Logo es.xcatalunya.cat
'Diez Minutos' adelanta su portada con una exclusiva sobre la familia de Kiko Rivera

La revista ‘Diez Minutos’ ha adelantado su portada donde ha dado nuevas informaciones sobre la familia de Kiko Rivera

por Cristo Fernández

La revista Diez Minutos ha adelantado su nueva portada y en ella ha revelado una exclusiva que ha dejado sin palabras a muchos seguidores de la crónica social. Se ha hablado de separación y se ha hablado de supuestas infidelidades pero ahora se ha sumado un nuevo capítulo. La familia de Kiko Rivera ha vuelto al centro del huracán mediático.

La separación entre Kiko Rivera, de 41 años, e Irene Rosales, de 34, ha generado un auténtico tsunami de informaciones. Se han filtrado detalles personales. Se ha hablado de mudanzas, de distanciamiento emocional y de rutinas familiares.

Kiko Rivera con gorra negra al revés y camiseta roja está de pie en el umbral de una puerta de madera.
Kiko Rivera está en boca de todos por su inminente separación de Irene Rosales | Europa Press

La excolaboradora de televisión ha dicho “hasta aquí”. Ha puesto punto final a una relación de 13 años. Ha confirmado que ya no está enamorada del DJ.

Kiko Rivera se ha llevado a sus hijas a pasar unos días según ha revelado Diez Minutos

A pesar de la ruptura, Irene Rosales ha dejado claro algo muy importante: Quiere mantener una buena relación con Kiko y lo ha hecho por sus dos hijas. Ha antepuesto el bienestar de las pequeñas al suyo. Ha demostrado madurez y responsabilidad y no ha querido hacer más daño del necesario.

Mientras tanto, Kiko Rivera ha iniciado una nueva etapa personal: Ha dejado la casa familiar, ha empezado una mudanza y ha decidido dar un giro a su vida. En medio de este proceso, se ha conocido un dato clave. 

Irene Rosales y Kiko Rivera caminan por un paso de peatones junto a una niña que se cubre la cara con una prenda.
Irene quiere tener buena relación con Kiko por el bien de sus hijas | Europa Press

TardeAR ha adelantado la portada de la revista Diez Minutos, en la que se ha publicado una noticia inesperada. “Kiko Rivera ejerce de padre separado y se lleva a sus hijas a Huelva”, han titulado.

Este gesto ha sorprendido a todos. El DJ ha tomado las riendas de su nueva vida y ha querido mantenerse cerca de sus hijas. Kiko Rivera ha demostrado que, pese a los errores del pasado, su papel como padre sigue siendo prioritario, ha sido su forma de pasar página.

Kiko Rivera está centrado en pasar de página por el bien de su familia

Desde entonces, los rumores no han cesado. Se ha hablado de cómo era Kiko en casa, de su comportamiento con Irene, de las causas reales de la ruptura pero ni Kiko Rivera ni Irene han dado entrevistas. No han hablado públicamente y han preferido el silencio.

Kiko Rivera con gafas de sol y gorra negra responde a preguntas de varios medios de comunicación.
Kiko Rivera ha preferido guardar silencio | Europa Press

Aun así, la portada de Diez Minutos ha añadido tensión al asunto. Ha confirmado que la separación no ha sido un simple distanciamiento.

Ha habido motivos profundos. Ha habido desgaste. Y ahora, toda España se pregunta lo mismo: ¿qué ha pasado realmente entre ellos?

