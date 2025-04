Letícia Ortiz volia més... es parlava de divorci reial

Enmig d'una aparent calma institucional, la monarquia espanyola afronta una de les seves crisis més delicades en anys. Les recents revelacions sobre la suposada relació extramatrimonial de la reina Letícia amb Jaime del Burgo, el seu excunyat, han sacsejat els fonaments de la Casa Reial.

Encara que els reis espanyols Felip VI i Letícia han mantingut una imatge d'unitat en actes públics, darrere les cortines es lliura una batalla que podria redefinir el futur de la corona.

L'escàndol de l'amant

La controvèrsia va esclatar quan Jaime del Burgo, empresari i exmarit de Telma Ortiz (germana de Letícia), va afirmar haver mantingut una relació sentimental amb la reina tant abans com després del seu matrimoni amb l'aleshores príncep Felip el 2004. Del Burgo, qui va ser testimoni en el casament reial, va compartir a les xarxes socials una fotografia de Letícia embarassada, embolicada en una pashmina que, segons ell, li pertanyia, acompanyada d'un missatge afectuós. Aquestes publicacions, posteriorment eliminades, van desencadenar una onada d'especulacions i debats en mitjans i xarxes socials.

| YouTube: LibertadDigital

Segons les declaracions de Del Burgo, la relació amb Letícia es va prolongar fins al 2011, any en què ella va decidir posar fi al vincle. Durant aquest període, haurien considerat mudar-se junts a Nova York i, en un moment donat, van contemplar la possibilitat de recórrer a la gestació subrogada als Estats Units. Aquestes afirmacions van ser recollides en el llibre "Letícia y yo" del veterà periodista Jaime Peñafiel, qui ha estat crític amb la reina en múltiples ocasions.

Silenci de la Casa Reial, quelcom habitual

La Casa Reial ha optat pel silenci davant aquestes acusacions, mantenint la discreció que la caracteritza en assumptes personals. No obstant això, fonts properes a l'entorn reial suggereixen que les negociacions per a una possible separació entre Felip VI i Letícia s'han estancat a causa de les exigències de la reina, considerades inacceptables per Zarzuela.

Entre aquestes condicions, es menciona la negativa de Letícia a acceptar els termes acordats abans del matrimoni, així com la seva insistència a mantenir el seu estatus i privilegis com a reina separada.

| YouTube: El HuffPost

La periodista Pilar Eyre ha assenyalat que el matrimoni entre els reis està fracturat des de fa anys i que actualment només mantenen les aparences pel bé de la institució i les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia. Eyre també ha esmentat que, segons les seves fonts, Felip VI i Letícia porten vides separades des de fa temps, i que la situació s'ha agreujat amb les recents revelacions.

Juan Carlos I, en el punt de mira

Per la seva banda, Jaime del Burgo ha insinuat que darrere de la difusió d'aquestes informacions podria estar el rei emèrit Juan Carlos I, amb qui Letícia ha tingut una relació tensa des del seu ingrés a la família reial. L'exmonarca, actualment a l'exili a Abu Dabi, hauria orquestrat una campanya per desprestigiar la reina i debilitar la posició del seu fill, el rei Felip VI.

La situació actual planteja interrogants sobre el futur de la monarquia espanyola. Podran Felip VI i Letícia superar aquesta crisi i mantenir l'estabilitat de la institució? Una estabilitat que està permanentment en dubte pel comportament -a tots els nivells- de l'antic titular de la institució, el senyor que està a Abu Dabi.