Són grans amics: Vacances de Carles Puyol amb un mític humorista català

L'etern capità del Barça ha canviat els camps de futbol pels carrerons d'Istanbul juntament amb la seva dona i les seves filles. Carles Puyol i la seva dona Vanesa Lorenzo aprofiten que l'excentral està retirat per gaudir de la vida, ara que el blaugrana ja no té les obligacions dins del camp,

Un moment d'oci i de diversió de l'exfutbolista i la seva dona durant aquest estiu. Sabem que l'excapità és molt amic d'un dels millors humoristes de Catalunya. Estem parlant de Carles Sans, membre de l'icònic Tricicle. Junts, amb les seves parelles respectives i les seves filles, han format un quartet inoblidable que està convertint aquestes vacances en una autèntica comèdia d'estiu.

Un viatge cultural amb gust d'humor

L'escapada, que ha tingut lloc a Istanbul, ha deixat imatges tan conegudes com reconfortants: la Mesquita Blava, els racons històrics i, per descomptat, aquells moments espontanis d'humor entre Sans i Vanesa Lorenzo. Va ser en un hotel on va sorgir el nou “Dos tontos muy tontos”: un vídeo gravat a Vanesa, entrant a l'ascensor, seguida per Sans amb la cara torçada i gest còmic, que acaba amb riallades generals. Carles Puyol, càmera en mà, és testimoni silenciós d'aquestes bromes que tant els uneixen.

| Canva

Aquest pla va sorgir com a continuació d'una tradició d'estiu de l'exjugador: després de deixar el futbol professional, cada temporada marca una nova aventura al costat de Vanesa i les seves filles María i Manuela, barrejant esport, relax i cultura. En aquesta ocasió, l'encant oriental i l'humor català s'han donat la mà a cada cantonada de la ciutat.

Testimonis a xarxes i suport de CZnBurak

Les xarxes socials han estat testimoni del viatge: al compte de CZnBurak, el famós xef turc amb qui es van creuar durant la seva estada, hi ha vídeos i fotografies de la rebuda amb un tros de menjar gegant guarnit amb els seus noms. El xef els va dedicar un gest tan cridaner com simpàtic, reforçant la sensació de viatge amb amics i trobades autèntiques. El seu perfil d'Instagram (@cznburak) demostra com van interactuar amb generositat i proximitat.

D'altra banda, la narrativa desenfadada de Carles Sans i Vanesa circula a xarxes, despertant sempre el somriure. Fanàtics elogien “la química natural” entre tots dos, la complicitat de la parella model-còmic, i la naturalitat amb què Puyol fa de còmplice darrere la càmera.

Amor, família i grans amistats

Carles Puyol i Vanesa Lorenzo porten des de 2012 construint una vida que barreja família, esport, projectes i dedicació. Amb dues filles, han consolidat una imatge de parella sòlida i propera, que aprofita cada moment lliure per reforçar llaços i generar records compartits. Ara, aquest cercle s'amplia amb l'amistat de Sans i la seva parella, María Antonia. No es tracta només de vacances, sinó d'un pla emocional on família i companyonia es troben.

A més, aquesta escapada recorda com Puyol ha convertit la seva retirada del futbol en una segona joventut activa: esquí, curses, amistosos… i també gaudir sense protagonisme mediàtic, sempre a la seva manera. Veure'l darrere la càmera, capturant vídeos força còmics, revela una faceta lúdica poques vegades vista a portades esportives.

| redes

S'han publicat poques imatges a xarxes socials, però suficients perquè els usuaris i seguidors es facin una sèrie de preguntes:

Tindrem nou capítol en futures escapades? La sensació compartida a xarxes apunta que sí. Seguirem atents als “Dos tontos muy tontos” en format internacional… i mentrestant, celebrem unes vacances que no només consoliden un vincle, sinó que també humanitzen el mite que va ser i segueix sent Puyol.