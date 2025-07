El hobby secret d’Ariadna Oltra et sorprendrà quan el descobreixis

En plena emissió d'El búnquer de TV3 el passat 30 de juny de 2025, Ariadna Oltra, coneguda per la seva elegància i rigor informatiu, va deixar el públic sorprès amb una revelació poc habitual en una periodista d'actualitat: el seu entusiasme pel submarinisme. No es tractava d'un hobby lleuger. La presentadora va confessar sentir-se captivada pel silenci profund i la vida marina que s'amaga més enllà de les onades.

Endinsant-se en l'aventura

Durant l'entrevista, Oltra va explicar que troba la tranquil·litat que el periodisme exigeix sota l'aigua. Mentre busseja, «no pots parlar», va bromejar, referint-se al respecte que imposa aquell altre món on tot va a ralentí. Així mateix, va compartir escenaris que semblen trets d'un documental: des de la costa catalana fins a indrets exòtics com Zanzíbar, Borneo i les Illes Canàries, assolint descensos de fins a 40 metres. Un detall que va despertar sorpresa: «hi ha més llum del que pensem», va afirmar referint-se a la llanterna que l'acompanya en les immersions en aigües profundes.

Aquest passatemps afegeix una dimensió inesperada a Oltra. Lluny dels focus i la immediatesa de la seva feina informativa, descobreix un univers silenciós i en equilibri sota el mar.

| 3Cat, XCatalunya

El seu afany per l’oceà

La natació ha format part de la seva vida des de petita. De fet, segons explica en entrevistes prèvies, ha estat en contacte continu amb el medi aquàtic gràcies a la seva experiència com a nedadora i monitora. El submarinisme, afegeix, li permet “desconnectar i estar amb mi mateixa”. Una prioritat en els temps actuals, on el cansament professional genera pressió i la necessitat de pausa s'imposa.

Tal com va relatar, submergir-se li proporciona un respir necessari; un silenci absolut que contrasta amb la pressió constant dels platós i la responsabilitat d'informar cada matí. Sota l'aigua, amplia la seva mirada i replanteja la seva connexió personal amb l'entorn.

De les xarxes i els mitjans a les profunditats

La notícia no va trigar a viralitzar-se. Usuaris a X, seguidors d'El Nacional, van compartir l'entrevista destacant la revelació com una faceta desconeguda d'Oltra, cosa que va generar admiració entre qui la segueix per la seva professionalitat. En fòrums de premsa rosa comenten que aquesta afició consolida una imatge de dona moderna, valenta i senzilla, capaç de combinar sensibilitat i rigor.

| TV3

L'eco també ha arribat des de Catalunya Ràdio, on alguns col·laboradors remarquen com resulta d'enriquidor descobrir aquests matisos personals d'una figura tan pública.

Aquest passatemps aporta una nova narrativa a la carrera d'Oltra. Des de la seva formació a la UAB i els seus inicis a Televisió de Catalunya, fins a convertir-se en referència informativa en programes com Els matins, ara suma una faceta que no es veu a la pantalla: la d'exploradora. El submarinisme reforça el perfil de periodista versàtil, preocupada pel medi ambient i connectada amb causes com la conservació marina.