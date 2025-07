Democràcia a l'espanyola: Confisquen el mòbil a una dona que va descobrir alguna cosa de Leonor

per Pol Nadal

El passat 10 de maig, una convidada al vaixell escola Juan Sebastián de Elcano va destacar un detall insòlit sobre la princesa Leonor i va acabar perdent el seu mòbil. Segons va explicar aquesta persona, en arribar a bord se li va demanar deixar el telèfon enrere, i pocs minuts després li'l van confiscar. La raó? Havia captat un canvi físic notable en Leonor.

La reacció de Zarzuela no va trigar: prohibir l'ús de mòbils a l'embarcació. L'objectiu oficial va ser preservar la discreció, però molts interpreten que es volia evitar mostrar detalls més íntims del trajecte militar.

Les mans de Leonor, protagonistes inesperades

La convidada, experta en imatge i comunicació, va detallar al programa D Corazón que la princesa presentava clares senyals de l'esforç físic: mans aspres, durícies fruit de tensar cordes i maniobres en alta mar. Un veritable símbol vivent del compromís militar.

| Casa Real, XCatalunya

Aquest desgast manual va xocar amb el perfil impecable que sol transmetre la Casa Reial. I va provocar sorpreses: no és habitual veure Leonor amb aquesta imatge tan “obrera” en un entorn tan mediàtic.

Camí al seu regnat: exigència física i disciplina

Aquesta transformació no és casualitat. Des que va ingressar a l'Acadèmia General Militar de Saragossa l'agost de 2023, Leonor ha mostrat canvis físics evidents. Experts coincideixen: la seva postura, musculatura i resistència corporal revelen una evolució constant, vinculada a la seva preparació com a futura Reina i comandant suprema de les Forces Armades.

El seu desplegament a l'Elcano va reforçar aquesta imatge: no només representa, també actua. Ningú no esperava veure-la amb mans endurides com les d'un marí professional, però va ser precisament aquest detall el que va despertar l'atenció i va generar aquest petit escàndol.

| @CasaReal, XCatalunya

Zarzuela sota la lupa: protecció o excés?

La decisió de confiscar mòbils ha generat debat. D'una banda, s'argumenta que va evitar filtracions de fotografies comprometedores. D'altra banda, molts aposten que va ser una reacció desmesurada. Com si la Casa Reial desconfiés més de l'entorn que de la mateixa Leonor…

Aquest episodi se suma a d'altres de recents, com quan la Casa Reial va emprendre accions legals contra un centre comercial xilè per filtrar fotos de compres de la princesa —el que va motivar un arxiu fiscal per manca d'il·legalitat.

Reaccions de les parts implicades

La convidada afectada no ha emès declaracions després de l'incident. A TVE només va comentar la seva sorpresa pel gest sec dels escortes. Zarzuela, per la seva banda, no ha fet cap comentari públic, limitant-se a mantenir el protocol de mòbils fora del vaixell.

| Casa Real, XCatalunya

A les xarxes socials i fòrums especialitzats, les opinions estan dividides. Mentre alguns celebren que Leonor realment s'estigui “arremangant” i mostrant autenticitat, d'altres creuen que aquest gest només afegeix més control i restriccions sobre la seva figura. El contrast no pot ser més evident: una princesa en formació, però un entorn ple de filtres.

Una nova polèmica: les xarxes parlen

És aquest l'inici d'un nou estil més auster i proper per a Leonor? O només es tracta d'una altra polèmica controlada des de Zarzuela? Amb el tour per Amèrica Llatina encara en curs —i la recent escala a la fragata Blas de Lezo—, serà interessant comprovar si la princesa segueix mostrant senyals del seu entrenament —i si aquests petits detalls es filtren, o s'imposen mesures dràstiques com a l'Elcano.

Queda a l'aire una pregunta que serà clau en el seu regnat: Per què tem Zarzuela més una foto que una imatge potent de feina real?