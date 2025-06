Viggo Mortensen treu a la llum els atacs rebuts per donar suport al referèndum català

Viggo Mortensen no és només una cara coneguda a la gran pantalla. També és un home compromès amb les seves idees, valent a l'hora de defensar el que considera just i coherent amb els seus principis, encara que això li hagi portat conseqüències personals i professionals.

En una entrevista concedida a El País Semanal, l'actor novaiorquès va parlar sense filtres sobre el preu que ha pagat per mostrar públicament el seu suport al referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya.

Un actor internacional amb ànima catalana

Fa anys que Mortensen resideix a Madrid, lluny dels focus de Hollywood, portant una vida discreta al costat de l'actriu catalana Ariadna Gil. L'actor sempre ha estat respectat per la seva trajectòria i per la seva manera de pensar, però això no l'ha lliurat de les crítiques quan va decidir posicionar-se a favor del dret a decidir.

| XCatalunya, Softcatalà

L'any 2017, en ple auge del moviment independentista català, es va afiliar a Òmnium Cultural, una de les entitats més actives en la promoció del referèndum. Aquest gest, lluny de passar desapercebut, li va costar insults i atacs.

En paraules seves: “Es continua dient que vaig ser un traïdor, que no sé res, que soc un mamarraxo, que soc argentí. Però tant és d'on sigui un. A mi m'interessen les cultures diferents. M'interessa la diversitat cultural de qualsevol país, la varietat de cultures, llengües i opinions”.

| XCatalunya

“Em van preguntar si creia que la gent tenia dret a opinar i a votar”

Mortensen no s'ha declarat obertament independentista. Ni tan sols ha donat suport a les postures més radicals del sobiranisme català. El que va defensar —i segueix defensant— és el dret democràtic de qualsevol poble a decidir el seu futur. Com ell mateix va explicar a l'entrevista, la seva afiliació a Òmnium no implica estar d'acord amb tot el que diu l'entitat.

“Em van preguntar si creia que la gent tenia dret a opinar i a votar, i vaig respondre que sí”. Una postura que, en qualsevol democràcia sòlida, no hauria de generar controvèrsia. Tanmateix, en el context espanyol, defensar el dret a votar pot comportar un linxament mediàtic. I això va ser exactament el que va viure Viggo Mortensen.

Atacs personals i danys col·laterals

L'actor també va relatar que el seu posicionament polític va afectar fins i tot persones del seu entorn. "Van sortir coses molt lletges sobre la meva parella i la seva família", va explicar, sense entrar en detalls, però deixant clar que l'assetjament va ser real i dolorós. Es refereix, sense anomenar-la directament, a Ariadna Gil, amb qui manté una relació des del 2009 i que també ha estat objecte de crítiques en certs sectors per les seves postures.

Tot i això, Mortensen no es penedeix d'haver alçat la veu. En un món on cada cop més figures públiques opten per la neutralitat per no ficar-se en problemes, ell reivindica la necessitat de ser coherent amb un mateix. “Jo admiro aquells que no s'engabien per voluntat pròpia en pressions ideològiques”, sentencia.

Leialtat als ideals per damunt del cost

Mortensen, que ha treballat arreu del món i ha rebut premis en festivals tan importants com Cannes o Karlovy Vary, no tem que les seves postures polítiques li tanquin portes. La seva carrera no depèn de l'aplaudiment del mainstream espanyol. El que sí que li importa —i molt— és ser fidel a la seva consciència i a la seva visió de la cultura com un espai obert, plural i respectuós.

En temps de polarització, la seva valentia a l'hora de parlar clar el distingeix. I encara que alguns el diguin traïdor, mamarraxo o ignorant, la veritat és que Mortensen representa aquella minoria de persones públiques que entenen que l'art i la política no estan renyits, i que defensar la llibertat no és una traïció, sinó una obligació moral.