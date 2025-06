La humiliació definitiva de Xavier Sala-i-Martin a Marçal Lorente

El periodista esportiu Marçal Lorente va publicar un missatge a X (abans Twitter) en què enumerava una sèrie de suposades “fites” sota la presidència de Joan Laporta. El que pretenia ser una crítica demolidora es va convertir, en poques hores, en el detonant d’una de les respostes més virals i contundents de l’any.

El missatge de Lorente feia referència a tres dades: el Barça de futbol feia set anys que no tancava una temporada sense títols europeus; el Barça de bàsquet no encadenava dues temporades sense títols des de feia 33 anys; i l’equip no quedava fora de la fase de grups de la Champions des de feia 20 anys, fins a la temporada 2021-22.

La rèplica que ho desmunta tot

| Canva

La resposta no va trigar a arribar, i ho va fer amb la signatura d’un dels economistes més reconeguts del país i soci del FC Barcelona: Xavier Sala-i-Martin. El seu missatge, directe i demolidor, va ser publicat també a X i no deixava lloc a dubtes.

“Marçal: les seccions no són tan exitoses com abans perquè, per complir el fair play del futbol, s’han de retallar salaris a totes les seccions. I per què no hi ha fair play? Doncs perquè Bartomeu dilapidava diners entre d’altres coses, comprant periodistes com tu! #CaraDura”

| YouTube, TV3, XCatalunya, Real Madrid

El context econòmic que Lorente obvia

Sala-i-Martin no només desautoritza les dades de Lorente per la seva parcialitat, sinó que aporta context econòmic: les restriccions imposades pel fair play financer obliguen el club a reduir costos a totes les seccions, no només al primer equip. I aquestes restriccions no van caure del cel, sinó que són la conseqüència de la gestió ruinosa de Bartomeu.

L’economista assenyala, a més, un tema incòmode: el suposat pagament a certs periodistes per suavitzar o encobrir la nefasta etapa de l’expresident, entre ells el mateix Lorente.

Un periodista sense credibilitat

Marçal Lorente ha estat assenyalat en múltiples ocasions per la seva afinitat amb l’anterior junta directiva del Barça, i el seu estil combatiu contra Laporta no és nou. Sala-i-Martin, que ha exercit com a portaveu econòmic del club en moltes ocasions, no només refuta el seu argument, sinó que el titlla públicament de “comprat”.

És, sens dubte, una acusació gravíssima, però no aïllada. Diversos sectors del barcelonisme fa temps que desconfien d’alguns perfils mediàtics que durant anys van defensar Bartomeu sense qüestionar la seva gestió econòmica.

La hipocresia d’alguns crítics

Crida l’atenció que els mateixos que callaven davant fitxatges inflats, comissions escandaloses i malbarataments sense control durant l’era Bartomeu, avui s’indignin pels resultats esportius d’una secció que està intentant reconstruir-se amb menys recursos.

Perquè, com bé apunta Sala-i-Martin, cada euro que es va deixar d’ingressar o que es va gastar sense sentit en el passat afecta avui totes les àrees del club, inclosa la secció de bàsquet.

El missatge de l’economista ha arrasat a les xarxes. Milers de ‘likes’, retuits i respostes celebrant la seva valentia i la seva claredat. I mentrestant, Lorente ha optat pel silenci. No ha respost a Sala-i-Martin, potser perquè no hi ha gaire a dir quan t’assenyalen amb nom i cognom per haver estat, presumptament, part del problema.

S’ha acabat la impunitat?

Més enllà de l’anècdota, aquest xoc posa sobre la taula un debat important: el paper dels periodistes esportius en la salut institucional del Barça. Són observadors crítics o còmplices ben remunerats? En aquest cas, la resposta de Sala-i-Martin no deixa lloc a dubtes sobre el que pensa ell.

I per primera vegada en molt de temps, el relat de certs opinadors ha estat desmuntat amb dades, context i valentia. I amb un nom revelat sense embuts: Marçal Lorente.