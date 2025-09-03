Demi Moore destapa lo que muchos se están preguntando sobre Bruce Willis: 'No hay...'

El estado de salud de Bruce Willis no deja de generar preocupación entre sus seguidores y su familia más cercana. Esta semana, su mujer Emma Heming participó en una entrevista con Oprah Winfrey. Allí, abrió su corazón para hablar del difícil camino que afronta desde que al actor se le diagnosticó demencia frontotemporal en 2023.

Lo más impactante llegó cuando Oprah compartió un video de Demi Moore, exmujer de Willis, que destapó lo que muchos se están preguntando. "No hay una guía para afrontar esto, y obviamente, ser la exmujer, aunque nuestra familia está muy conectada, es una posición interesante", expresó. Sus palabras reavivaron la conversación sobre la unión del clan Willis y dejaron en el aire una pregunta inevitable: ¿cómo se enfrenta una familia entera a un proceso tan devastador?

| Europa Press

Demi Moore rompe su silencio sobre la difícil situación de Bruce Willis

El diagnóstico de Bruce Willis se hizo público hace poco más de un año, en marzo de 2023, y desde entonces la familia ha mostrado una unión inquebrantable. Emma Heming, con quien el actor tiene dos hijas, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 10, tomó la difícil decisión de trasladarlo a una residencia especializada para recibir cuidados permanentes.

Demi Moore, que estuvo casada con Bruce Willis entre 1987 y 2000, forma parte activa de esta familia extendida junto a sus hijas mayores, Rumer, Scout y Tallulah. Pese a haberse divorciado hace más de dos décadas, la actriz ha permanecido cerca de Bruce y de Emma, mostrando un frente unido.

La tensión emocional, sin embargo, ha sido evidente, ya que la enfermedad cambió la dinámica de todos. Heming reconoció que durante un tiempo aisló a sus hijas para proteger a su marido: "No sabía si los padres se sentirían cómodos dejando a sus hijos en nuestra casa. Aislé a toda nuestra familia, y fue intencional… Fue una época difícil".

El momento más llamativo de la entrevista de Oprah llegó con el video de Demi Moore. La actriz, de 61 años, reflexionó con gran sinceridad: "No hay una guía para afrontar esto, y obviamente, ser la exmujer, aunque nuestra familia está muy conectada, es una posición interesante". Su comentario abrió un ángulo poco explorado: cómo una exmujer asume la cercanía a una familia que atraviesa una crisis tan dolorosa.

| Europa Press

Moore fue más allá, al reconocer la entereza de la mujer del actor: "Emma tuvo que hacer un gran esfuerzo para resolver todo esto. Y lo más hermoso, ella habla de ello en su libro, reconociendo la importancia de que los cuidadores se cuiden a sí mismos. Si no dedican ese tiempo a asegurarse de estar bien, entonces no pueden ayudar a nadie más", reconoció.

Con una mezcla de compasión y respeto, Demi añadió: "Siento muchísima compasión por Emma, siendo una mujer joven. Nadie podría haber previsto dónde terminaría esto y realmente creo que ha hecho un trabajo magistral". La declaración fue interpretada como un respaldo público a Heming, que había sido objeto de críticas por trasladar a Willis a una residencia.

Emma Heming afronta críticas y defiende sus decisiones sobre Bruce Willis

La mujer de Bruce Willis relató en la entrevista con Oprah Winfrey lo duro que fue trasladar a su marido a una residencia especializada, pero recalcó que era lo correcto. Ya lo había contado a Diane Sawyer en el especial de ABC titulado Emma y Bruce Willis: El Viaje Inesperado. "Es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora", dijo entonces.

Las críticas hacia Heming llegaron después de ese movimiento, pues algunos consideraron que debía cuidarlo en casa. A lo que ella lo quiso explicar con honestidad: "Sabía que Bruce habría querido esto para nuestras hijas. Habría querido que vivieran en un entorno que satisficiera sus necesidades, no las suyas".

Una declaración que mostró que su prioridad no era solo el bienestar del actor, sino también el de Mabel y Evelyn. Además, en su charla con Oprah, Heming admitió que en el pasado había llegado a aislar a sus dos hijas del mundo exterior para proteger a su marido. Por ello, ahora ha cambiado la estrategia y asegura que mantiene la cercanía con Willis visitándolo dos veces al día.

| Europa Press

"Voy al menos dos veces al día para el desayuno y la cena. Es nuestra segunda casa, así que las niñas tienen sus cosas allí", comentó. Con esta rutina, la mujer del intérprete de La Jungla de Cristal busca que sus hijas no pierdan la conexión con su padre a pesar de las limitaciones de la enfermedad.

Demi Moore y Emma Heming han demostrado que el amor por Bruce Willis trasciende cualquier ruptura o circunstancia personal. Sus testimonios reflejan una familia que se enfrenta unida a la demencia frontotemporal que enfrenta el actor. Sin duda, se trata de un ejemplo para muchos en situaciones similares.