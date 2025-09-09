'Pasapalabra' es queda sense paraules després de l'últim anunci de Rosa: 'Crec que...'

Rosa ha tornat a trencar motlles a Pasapalabra. La concursant ha aconseguit una fita mai vista abans al concurs: participar en 200 programes. Així, no només es consolida com una de les figures més estimades, sinó que es converteix en la primera dona a assolir aquesta marca.
La seva ha estat una cursa de fons. Rosa ja havia fet història en ser la primera dona a arribar als 100 programes. Ara, ha duplicat aquest nombre gràcies a la seva constància, esforç i una actitud que no passa desapercebuda.
Rosa deixa tothom bocabadat
La concursant rep la notícia amb alegria, però també amb sorpresa. Per a ella, tot això és "una bogeria que ni et planteges". En la seva preparació, sí que pensava arribar als 100, a més, volia que alguna dona aconseguís aquesta xifra i, finalment, ha estat ella mateixa.
Una trajectòria que no només reflecteix coneixement, sinó també una gran capacitat per resistir la pressió i evolucionar amb cada entrega. Al llarg del seu pas pel programa, Rosa ha guanyat seguretat.
Afirma que l'experiència li ha donat confiança i que se sent preparada per a més. I és que si ha arribat fins aquí, pot arribar encara més lluny, asseguren des de l'equip del programa. El seu duel diari amb el Manu a El Rosco s'ha convertit en un dels moments més esperats.
Sobre les seves opcions per endur-se el pot, Rosa ho té clar: "Depèn del dia". Tanmateix, cada programa li suma tiquets de cara a guanyar El Rosco, encara que deixa clar que l'econòmic no és la seva prioritat.
L'últim anunci de Rosa a Pasapalabra
Per a ella, el més important és el repte intel·lectual. Tal com asseguren des de l'espai d'Antena 3, Rosa se centra més en el repte d'encertar les 25 preguntes. Més enllà del concurs, la Rosa també ha reflexionat sobre la presència de dones a Pasapalabra.
Creu que n'hi ha menys perquè "a mesura que arribes a una certa edat, les dones tenen menys d'aquest temps" per preparar-se. I afegeix un altre punt clau: "Crec que les dones tenim menys confiança a l'hora d'exposar la nostra ignorància o coneixements".
Amb cada programa, Rosa no només segueix fent història al concurs. També s'ha convertit en un exemple de constància, esforç i inspiració per a moltes persones, dins i fora de Pasapalabra.