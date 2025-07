Plex (23 anys) fa una confessió sobre la relació amb Aitana que molt pocs esperaven

per Cándido Casares

Plex i Aitana fa mesos que són al focus mediàtic per una relació sentimental que, tot i que va començar amb rumors, avui és pràcticament una evidència. Tanmateix, entre tantes imatges, gestos i publicacions compartides, hi ha un detall que molt pocs han captat. Es tracta d’una confessió del mateix Plex que deixa veure el nivell emocional al qual ha arribat aquesta relació amb l’artista.

Des que es van veure per primera vegada en un vídeo a l’Àsia, la parella ha anat mostrant a poc a poc el seu vincle amb naturalitat. Aparicions conjuntes, imatges a xarxes i mirades còmplices han donat forma a una història que, lluny d’amagar-se, s’ha anat consolidant davant del públic. Però, què hi ha darrere d’aquests gestos? Què va dir exactament Plex que ha passat desapercebut fins ara?

Plex fa una confessió sobre la seva relació amb Aitana a la seva darrera cançó

Tot va començar al març, quan Aitana va aparèixer per primera vegada en un dels vídeos de La Vuelta al Mundo 3. En aquell episodi, gravat en un país asiàtic, tant ella com Plex asseguraven que la seva trobada va ser una coincidència. Tanmateix, la química entre tots dos no va trigar a despertar tota mena de sospites entre els seus seguidors.

A partir d’aquí, les pistes van anar en augment, però amb la portada de ¡Hola! amb el petó d’ambdós, ho va confirmar de manera definitiva. Des d’aleshores, no han deixat de mostrar-se units, com va passar recentment al concert d’Aitana a Barcelona o durant La Velada del Año V. Però hi ha un gest molt més subtil, i alhora revelador, que està donant de què parlar.

La cançó Cuando escuches esto, todo será un recuerdo… ha estat el vehicle escollit per Plex per expressar-hi quelcom més que el musical. El tema, llançat fa poc més d’un mes, inclou diverses frases que, segons els seguidors més atents, encaixen perfectament amb la seva història amb Aitana. Encara més, si tenim en compte que el videoclip es va gravar a la República Dominicana, just quan la cantant es trobava allà gravant el clip de 6 de febrero.

Un dels versos més significatius diu: "Volia tant veure’t que vaig canviar la ruta del destí només per veure’t". Un missatge que es podria interpretar com una confessió velada sobre els seus sentiments, i una referència a un moment en què Plex va decidir prendre’s uns dies de descans. Dies que, casualment, van coincidir amb el rodatge del nou treball musical d’Aitana.

Un altre dels fragments que ha cridat l’atenció apareix al mig del tema: "Encara que sigui en un altre país, et porto a la meva ment". Aquesta frase sembla coincidir amb l’etapa inicial de la seva relació, quan tots dos encara mantenien la distància per qüestions laborals. Tanmateix, aquesta menció reforça la idea que, fins i tot des de lluny, Plex ja tenia molt present Aitana.

A més, aquests versos no només evidencien una forta connexió emocional, sinó també una influència directa d’Aitana en la faceta més artística del streamer. La seva evolució musical ha estat notòria, i molts opinen que l’amor ha estat el motor creatiu darrere de la seva nova etapa com a cantant.

L’entorn d’ambdós guarda silenci, però els indicis són clars: Plex i Aitana estan travessant una etapa creativa que sembla nodrir-se de la seva connexió. La pregunta que molts es fan ara és si aquesta química emocional i artística acabarà plasmada en una col·laboració musical oficial.

La parella ja no amaga el seu amor i es deixa veure en esdeveniments clau

I és que ja són moltes aparicions d’ambdós junts. Després de la famosa portada del petó, Aitana va tornar a aparèixer en nous vídeos del canal de Plex. A més, se’ls va veure compartint sopars i moments cada cop més propers.

Després, un altre dels més comentats va ser la seva romàntica escapada a Eivissa, on van celebrar el vint-i-sisè aniversari de la cantant. Allà, una publicació d’Aitana en què tots dos es miraven fixament va acabar d’encendre totes les alarmes.

A més, Plex ha estat present en moments importants de la carrera d’Aitana, com el seu recent concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. Allà se’l va veure gaudint entre bastidors i també en zones properes a l’escenari, sempre discret, però visible.

Un altre moment clau va ser la seva assistència conjunta a La Velada del Año V, l’esdeveniment estrella d’Ibai Llanos. El streamer i la cantant es van mostrar relaxats, somrients i completament còmodes davant la presència de càmeres i assistents. Una actitud que evidencia que ja no tenen intenció d’amagar-se.

Amb aquesta cançó, Plex ha convertit les seves emocions en versos, deixant entreveure una faceta íntima de la seva història amb Aitana. Amb un vincle que creix tant en l’àmbit personal com en l’artístic, només queda esperar quins nous capítols ens regalaran aquests dos joves protagonistes.