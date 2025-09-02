David Bisbal rompe su silencio tras su encuentro con Rosanna Zanetti: 'Esta vez...'

David Bisbal ha roto su silencio después de varias semanas centrado en sus compromisos profesionales, y lo ha hecho con un mensaje muy personal. El artista ha reaparecido con una emotiva publicación junto a Rosanna Zanetti y sus hijos tras un tiempo alejados. En un tono cercano y sincero, ha compartido imágenes familiares y una reflexión sobre su tierra que ha tocado la fibra de muchos.

Durante las últimas semanas, el cantante almeriense había estado volcado en su gira y otros proyectos musicales, lo que lo había mantenido alejado del foco. Aunque había dejado algunas señales en redes, como su actuación con Aitana o su colaboración con Luciano Pereyra, se había mantenido discreto sobre su vida personal. Ahora, ha decidido abrir una ventana más íntima, justo antes de arrancar una nueva etapa profesional.

“Esta vez nos llevó a la costa del levante y al desierto, paisajes que nunca dejan de sorprenderme”, ha escrito en una publicación acompañada de un carrete de fotos familiares. En ellas se les ve explorando rincones naturales de Almería y compartiendo momentos familiares con absoluta tranquilidad. La publicación ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, que han agradecido ver esa faceta más cercana del artista.

Almería, el refugio de David Bisbal junto a Rosanna Zanetti y sus hijos

Este regreso a su ciudad ha sido, según él mismo ha dejado entrever, un respiro necesario antes de volver a la actividad pública. “Qué maravillosa es mi tierra, Almería. Poder disfrutarla con mi familia, descubrir rincones nuevos y volver siempre a esos lugares que nos recuerdan de dónde venimos…”, ha añadido en el texto.

El vínculo que mantiene con su tierra es algo que David no solo muestra con palabras, sino también con gestos. Ya lo demostró en 2022, al elegir el estadio de Almería para celebrar su concierto por los 20 años de carrera. En esta ocasión, ha querido volver a esos paisajes del levante almeriense y del desierto, lugares que para él tienen un valor emocional muy profundo.

Un descanso necesario para nuevos comienzos

Las imágenes también recogen momentos más personales, como una jornada de golf en plena naturaleza o baños en familia. Esa combinación de calma y desconexión parece haber sido la clave de estas vacaciones. Con esta publicación, Bisbal ha dejado claro que, más allá de los escenarios, necesita estos espacios para recargar energía.

Este paréntesis familiar y de conexión con sus orígenes marca un punto de inflexión para Bisbal. Ahora afronta nuevos retos con la tranquilidad que solo la cercanía a los suyos puede aportar. Sus seguidores esperan con ilusión sus próximos proyectos, conscientes de que esta pausa le ha servido para volver más inspirado que nunca.