El missatge important de Rosanna Zanetti, dona de David Bisbal: 'Una nit...'

Rosanna Zanetti ha acaparat totes les mirades en publicar un missatge després d’un moment molt especial viscut al costat de David Bisbal i la filla que el cantant va tenir amb Elena Tablada. Encara que no ha fet referència directa al vincle familiar, les seves paraules i les imatges que les acompanyaven han parlat per si soles, revelant una complicitat que no ha passat desapercebuda.

"Una nit molt especial", ha escrit la model veneçolana a les seves xarxes socials, al costat d’un collage de fotografies que reflecteixen un ambient familiar i ple d’afecte. La publicació deixa entreveure una sintonia inesperada entre ella, l’artista almerienc i la filla del cantant. Què va passar exactament en aquell esdeveniment perquè es convertís en una nit tan significativa?

Rosanna Zanetti comparteix un missatge revelador sobre un moment amb David Bisbal i la seva filla

El 30 de juliol, David Bisbal va viure un moment únic en pujar a l’escenari de l’estadi Metropolitano per interpretar una de les seves cançons amb Aitana. El que per a molts va ser només una actuació més, per a Rosanna Zanetti i ella, la filla gran del cantant, va ser molt més que això.

Des de les grades i els camerinos, Rosanna i l’adolescent van gaudir juntes de l’actuació de David. La veneçolana no va dubtar a immortalitzar alguns d’aquells instants amb una sèrie de fotografies que després va publicar a les seves històries d’Instagram.

El missatge de Rosanna no era un més. "Una nit molt especial", va escriure en lletres blanques sobre un fons negre, acompanyant les imatges de backstage en què apareix somrient, posant al costat de David i la filla del cantant.

Amb aquest gest ha deixat palès el vincle cada cop més estret que manté amb la filla del seu marit. La seva integració a la vida de Bisbal és total, i el seu paper com a figura propera amb la filla de l’artista es consolida.

L’actitud de Rosanna ha estat sempre prudent, especialment pel que fa als fills de la seva parella. Tanmateix, en aquesta ocasió va decidir mostrar al món una escena quotidiana que moltes famílies reconstituïdes desitjarien tenir: harmonia, respecte i afecte.

No és fàcil construir una família reconstituïda en pau, especialment sota la pressió mediàtica que envolta personatges públics com David Bisbal. Tanmateix, el que s’ha vist aquesta setmana és el reflex d’un treball emocional d’anys.

El missatge afectuós de David Bisbal cap a Aitana

Mentrestant, David Bisbal també va voler pronunciar-se sobre la nit màgica que va viure a l’estadi madrileny. Encara que en el seu cas ho va fer amb paraules dedicades a Aitana, amb qui manté una estreta amistat professional des de fa anys.

"Ahir Aitana em va enviar un WhatsApp amb dues fotos cantant Mi princesa. Una de fa set anys i una altra del concert d’anit a l’estadi de Madrid", va començar explicant l’almerienc a les seves xarxes socials.

El cantant va continuar reflexionant sobre el creixement de l’artista. "Li vaig dir el que penso de veritat: que he notat un creixement enorme… i que encara que de vegades hi hagi adversitats, quan travesses aquell mur, et fas molt més fort", va afegir.

Aquestes paraules transmeten un missatge de superació i maduresa, cosa que també es reflecteix en la seva pròpia vida personal i familiar. "Sempre serà un plaer compartir escenari amb tu. I per a mi, sempre seràs Aitanilla", va concloure, amb una tendresa evident.

La publicació de Rosanna Zanetti, després d’una nit compartida amb David Bisbal i la seva filla, confirma la seva sòlida integració a la família de l’artista. El seu missatge reflecteix una convivència basada en el respecte, la complicitat i l’afecte.