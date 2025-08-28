El crossover entre dues sèries mítiques de TV3 amb Carles Sales com a protagonista

En la memòria col·lectiva de Catalunya, els anys noranta brillen amb una llum especial gràcies a les produccions de Televisió de Catalunya. Dues de les sèries més emblemàtiques d'aquella època daurada, "Estació d'Enllaç" i "Secrets de Família", van marcar tota una generació amb les seves trames properes i personatges inoblidables.
Tot i que totes dues exploraven universos diferents, un detall sorprenent les va unir per sempre d'una manera que pocs espectadors recorden. Un encreuament de camins televisiu que va tenir com a protagonista el talentós actor Carles Sales, que va interpretar el mateix personatge a totes dues ficcions.
El dia que els universos de TV3 van col·lidir
La connexió entre aquestes dues produccions icòniques es va materialitzar en un episodi memorable que va demostrar la versatilitat de la ficció catalana. Carles Sales, que donava vida a Pere a l'aclamada “Estació d'Enllaç”, va aparèixer sobtadament en un dels capítols de "Secrets de Família".
Recordem que a "Estació d'Enllaç", Pere era el cap d'estació. El que es va descobrir en aquell capítol de l'altra sèrie és que molts anys abans havia coincidit amb Siset (Josep Castillo Escalona), també ferroviari.
En aquell capítol de "Secrets de Família" es va retre homenatge al patriarca de la família Riera, ja jubilat. No trigaria gaire a morir. Pere va ser a l'homenatge. La sèrie va ser la segona telenovel·la de TV3, després de "Poblenou" i abans de "Nissaga de Poder".
"Secrets de Família" estava ambientada a Girona i narrava el present i passat de la família Riera. Dolors (Montse Guallar) havia estat parella de dos dels germans Riera i això va acabar provocant tota mena de problemes. En realitat, Dolors estava enamorada de Narcís (Sergi Mateu) però el que no sabia és que darrere de la seva façana de bona persona s'hi amagava un assassí.
La trama del crossover va ser enginyosa, creant un instant de confusió i sorpresa per als seguidors més fidels de totes dues sèries. Aquest moment televisiu, que avui seria viral a les xarxes socials, es va convertir en una anècdota celebrada pels espectadors més atents. D'aquesta manera, va demostrar la interconnexió que TV3 fomentava entre les seves produccions d'èxit.
El llegat inesborrable de les sèries que van marcar una època
Aquest insòlit encreuament de personatges no va ser fruit de la casualitat, sinó una mostra de l'excel·lent moment que vivia la ficció de TV3. Tant "Estació d'Enllaç" com "Secrets de Família" es van consolidar com a autèntics fenòmens socials, reunint milions d'espectadors davant del televisor cada setmana.
Tot i que no existeixen declaracions oficials de l'època que expliquin detalladament aquesta decisió creativa, l'impacte perdura com un gest a la fidelitat de l'audiència.
El record d'aquest crossover ens convida a reflexionar sobre una televisió que s'atrevia a experimentar i a connectar amb el seu públic. Aquest capítol conjunt, protagonitzat per un actor en un doble paper, continua sent un exemple brillant de la creativitat que va definir una dècada inoblidable.
Recentment, a "Com si fos ahir", no vam veure un crossover però sí un gest a una anterior sèrie de TV3. Quan els personatges de Carlota Olcina i Mariona Ribas es van trobar a "Com si fos ahir" es van preguntar si es coneixien d'abans. Totes dues havien estat a "El Cor de la Ciutat", on van interpretar la Núria i la Marta i eren molt amigues.