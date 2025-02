El bonic retrobament de dos dels personatges més estimats de 'El Cor de la Ciutat'

El Cor de la ciutat és una de les millors sèries de la història de TV3. És probable que molts dels seguidors de les telenovel·les considerin que és la seva preferida. Almenys, està entre les millors. La llista és llarga des de Poblenou. Secrets de Família, Estació d'enllaç, Nissaga de Poder, Laberint d'Ombres, Ventdelplà, La Riera... fins a la novel·la actual, 'Com si fos ahir'.

Avui volem parlar de 'El Cor de la ciutat'. En altres ocasions hem parlat dels altres culebrots, però avui ens centrarem en la història que narrava la vida dels veïns de Sant Andreu. Segur que us recordeu de dos personatges, de Montse i de Sahara.

Ella va tenir protagonisme des del principi. Ell no va arribar al barri fins a les últimes temporades, tot i que el seu personatge va donar vida a una de les trames més potents de la sèrie. La Montse, així es deia el personatge, era interpretat per Montse Guallart. Era filla de la històrica Montserrat Carulla i era mare de dos fills, de l'Ivan (Oriol Vila) i d'en Narcís (Ferran Carvagal). El seu marit els va abandonar quan va néixer el seu segon fill, perquè patia una discapacitat. El seu germà era en Quim (Pere Molina). Tenia un negoci de barri, una perruqueria, on treballaven altres personatges de la sèrie.

Al llarg de la sèrie, se li van conèixer diverses parelles, com el Huari (Nacho Fresneda), un marroquí que arribava al barri i treballava a la ferreteria del seu germà Quim. La relació es va trencar i uns anys més tard, la Montse va començar amb el Sahara, un aventurer interpretat per Martí Peraferrer. Era germà d'en Tomàs, interpretat per Lluís Soler, un personatge que va aparentar ser bo, però va acabar sent el dolent de la pel·lícula

El 'violador' de El cor de la ciutat

Una de les trames més importants de 'El cor de la ciutat' va ser la del violador del barri. Tots els veïns estaven aterrorizats perquè un depredador sexual anava solta. Actuava sense que es pogués descobrir que era ell. Al principi, tothom pensava que era en Sahara, però va acabar sent el seu germà, que es va posar un tatuatge fals, un que tenia ell, per incriminar-lo.

'El cor de la ciutat' una sèrie plena de rècords

Es va emetre entre 2000 i 2009, va acumular 10 temporades i 1.906 capítols. El moment estrella va arribar a la temporada 2002-2003, quan la sèrie va assolir una mitjana de 755.000 espectadors i un 43,3% de quota de pantalla.

El capítol més vist de la història de les sèries de TV3 és d'aquesta novel·la. Va ser el 939, el 2005. Va aconseguir 1.203.000 espectadors i un 44,1%. Va ser quan es va descobrir que el violador era Tomàs. En algun moment es va arribar a 1.390.000 espectadors i una quota estratosfèrica del 54%.