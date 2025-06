Cop dur per a Juan Carlos I: Malaltia diagnosticada

per Pol Nadal

La reialesa espanyola torna a trobar-se en el punt de mira després del recent diagnòstic del rei emèrit Juan Carlos I, qui segons fonts properes pateix una malaltia degenerativa que amenaça la seva autonomia i planteja noves tensions en el seu aïllament a Abu Dabi.

Novetats sobre el seu estat de salut

Alguns mitjans han confirmat que Juan Carlos I, de 87 anys, pateix artrosi en fase molt avançada, que afecta principalment malucs, genolls i mobilitat, comprometent la seva facultat per caminar i obligant-lo a valer-se de cadira de rodes.

El seu entorn més íntim, format per familiars i persones properes, ha estat el primer a conèixer l'abast d'aquest diagnòstic que, a més de dolències físiques, comporta signes de deteriorament cognitiu lleu. El rumor va començar a ressonar al març d'aquest any quan es va informar que la malaltia feia dos anys que es desenvolupava sense aturador.

Casa Reial calla

A dia d'avui, ni la Casa Reial ni Felipe VI han emès un comunicat públic. No obstant això, diversos portaveus propers a Zarzuela haurien confirmat en privat que la situació mèdica ha estat comunicada internament, limitant l'exposició de l'emèrit per protegir la imatge de la institució.

A les xarxes socials, la notícia ha generat un ampli rebombori. Testimonis en fòrums i plataformes com Twitter i Facebook se centren en la vulnerabilitat del rei emèrit, barrejant preocupació amb crítiques respecte a la seva prolongada absència d'Espanya. Un usuari assenyalava que "el més dur no és la malaltia… és saber que fa mesos lluny sense cap gest de reconciliació familiar". Tot i que aquí no es mostren impressions textuals, aquesta sensibilitat col·lectiva ha estat constant.

Antecedents de salut

Alguns mitjans afegien que l'artrosi estaria tan avançada que ni la medicina regenerativa aconseguia frenar-ne el progrés. Fins al punt que la seva mare, la reina Sofia, hauria patit una condició similar, cosa que suggereix un possible component hereditari.

Aquests problemes se sumen a una llarga llista d'intervencions, cirurgies de maluc, genoll o cor que el rei emèrit acumula des de fa una dècada, així com a l'episodi més recent del febrer de 2025, quan va tornar a Suïssa per a revisions mèdiques i seguiment.

Impacte a la Casa Reial

El diagnòstic, confirmat només al seu cercle íntim, afegeix tensió a la ja complicada relació entre Juan Carlos I i Felipe VI. Es creu que l'emèrit tem un final solitari i fred lluny del país que va guiar en la Transició, però les objeccions del seu fill es mantenen fermes, prioritzant l'estabilitat de la Corona.

La manca d'un posicionament públic per part de la Casa Reial reforça l'estratègia actual: preservar la imatge de normalitat institucional i evitar filtracions que puguin alimentar pressions polítiques o mediàtiques. Tanmateix, la pregunta sobre el seu possible retorn a Espanya, més que propagar-se, s'allunya amb el pas del temps.

El panorama és delicat: la malaltia degenerativa —principalment artrosi— i els indicis de deteriorament cognitiu no només colpegen la salut del rei emèrit, sinó que reactiven el debat sobre el seu llegat i la imatge de la monarquia. Diversos escenaris de futur continuen oberts.