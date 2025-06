Mari Pau Huguet continua enamorant Catalunya: Així defensa la llengua

Al llarg de les darreres dècades, poques presentadores han aconseguit deixar una empremta tan genuïna en l’imaginari col·lectiu català com Mari Pau Huguet. La icònica comunicadora, coneguda tant per la seva proximitat a la pantalla com pel seu ferm compromís amb la llengua catalana, torna a ocupar titulars després de la seva recent intervenció en una de les entrevistes més comentades de la temporada.

No és la primera vegada que Mari Pau sorprèn per la seva capacitat d’emocionar i, sobretot, de fer reflexionar sobre el paper dels mitjans públics en la defensa de la cultura i la identitat catalana.

A mitjan juny de 2025, en plena ebullició de debats sobre el futur de TV3 i el seu paper social, una simple pregunta a l’espai popular presentat per Joel Díaz s’ha convertit en el germen d’una reivindicació viral. Les xarxes, com era d’esperar, s’han bolcat amb la periodista, tornant a situar-la al centre de la conversa mediàtica i social.

| YouTube

Declaracions al programa APM

Tot va començar amb una entrevista aparentment desenfadada al programa APM, conduït per Joel Díaz, que no va trigar a tornar-se profunda i fins i tot una mica nostàlgica. La pregunta, directa però en to de complicitat, va ser:

“Què faries si de cop aquesta tarda et convertissis en directora de TV3?” Lluny de les típiques respostes evasives o generalistes que moltes figures públiques solen donar a televisió, Mari Pau Huguet no va dubtar a mullar-se: “Sobretot intentaria conservar molt el català, la llengua. Perquè TV3 va néixer per la llengua, pel català”

| @X

La reacció de l’audiència no es va fer esperar. El vídeo de l’entrevista, publicat a les xarxes per comptes dedicats a l’actualitat televisiva i al món de les sèries catalanes, va acumular milions de visualitzacions en poques hores.

A la peça audiovisual, es pot veure com Mari Pau, amb el seu estil característic, reivindica que la missió fundacional de TV3 no era altra que la de salvaguardar la llengua catalana. Un missatge clar en un moment en què la defensa de la llengua està més al centre del debat que mai.

L’enrenou no ha estat només digital: alguns companys de professió i figures del panorama cultural català han sortit a aplaudir les seves paraules, destacant el valor de la seva declaració en una etapa especialment delicada per als mitjans públics. L’espontaneïtat del moment ha estat clau per reactivar la conversa sobre el paper essencial que tenen veus com la seva.

L’entrevista es va fer viral

L’eco de l’entrevista no va trigar a traslladar-se a altres formats i espais. Periodistes i experts en comunicació han ressaltat com la frase de Mari Pau va més enllà d’una simple opinió personal, i representa una veritable declaració d’intencions per a qui desitja un futur mediàtic compromès amb la identitat de Catalunya.

Les reaccions no s’han fet esperar. Diversos membres del sector audiovisual català han mostrat el seu suport, alguns aplaudint obertament la valentia de la presentadora. Entre els missatges que s’han pogut llegir a Twitter destaquen agraïments sincers: “Gràcies, Mari Pau”, acompanyat de milers d’interaccions i missatges d’usuaris anònims que reivindiquen la necessitat de mantenir la llengua catalana com a eix vertebrador dels continguts de TV3.

| TV3

No és la primera vegada

No és la primera vegada que la presentadora protagonitza debats relacionats amb la llengua i la identitat. Ja en el passat, Mari Pau Huguet s’havia posicionat com a defensora de la cultura i la història catalana, utilitzant la seva popularitat per sensibilitzar sobre la importància de la televisió en català com a eina de cohesió social.

La seva frase, simple però carregada de simbolisme, sembla haver connectat amb una societat que, en els darrers anys, sent cada cop més la pressió dels canvis demogràfics, la digitalització i l’arribada de nous models de consum audiovisual. Les xarxes socials, sempre termòmetre del sentiment col·lectiu, han tornat a confirmar que la figura de Mari Pau desperta un afecte difícil d’igualar.