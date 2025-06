El no de Felip VI a la infanta Sofía

per Duna Costa

En els últims mesos, la Casa Reial espanyola ha experimentat creixents tensions internes. Especialment, després de les recents decisions de la infanta Sofía, que, en assolir la majoria d'edat i concloure els seus estudis a Gal·les, ha generat controvèrsia a la Zarzuela.

L'estricte control que caracteritza els Borbons i les diferències generacionals han sortit a la llum després del recent rebuig de Felipe VI als plans acadèmics de Sofía. S'obre un nou capítol que posa en evidència la delicada situació de la família reial i capta l'atenció de la premsa i la societat.

Una conversa amb conseqüències

Segons fonts properes a l'entorn reial i comptes de xarxes socials que segueixen el dia a dia de la família Borbó, la infanta Sofia hauria mostrat interès a iniciar una doble carrera universitària. El seu desig era combinar estudis de ciències amb una altra disciplina que l'acostés al món social.

D'aquesta manera, trencaria el motlle més tradicional que sempre ha caracteritzat la institució. Aquesta iniciativa, lluny de ser ben rebuda, hauria generat malestar en el si familiar. Felipe VI, conscient del pes que té la imatge de la monarquia, s'hauria mostrat inflexible durant la conversa.

| Felipe VI, Reina Letizia, Infanta Sofía

L'ordre va ser clara: res de plans paral·lels ni decisions preses al marge del consens familiar. El missatge del monarca va ser directe, subratllant la importància d'anteposar les necessitats de la institució a les inquietuds personals, especialment en un context polític i mediàtic cada cop més inestable per a la Casa Reial.

La conversa entre pare i filla, filtrada per persones properes a la Zarzuela, no va trigar a provocar una allau de reaccions. Molts van interpretar el gest de Felipe VI com una demostració del caràcter rígid que ha acompanyat sempre la figura del monarca, més encara respecte als passos de les seves filles en l'esfera pública.

Eco a les xarxes socials

Els comptes de seguiment monàrquic a X i Instagram han recollit a l'instant l'assumpte, aportant consells que hauria rebut de la seva germana Leonor. Alguns perfils han assenyalat la influència de la reina Letizia, més procliu a defensar l'autonomia de les seves filles en qüestions educatives.

| Lecturas

El rumor sobre la negativa de Felipe VI ha ocupat diversos titulars. Periodistes de la crònica social han apuntat que aquesta decisió respon a la intenció d'evitar situacions que puguin provocar comparacions amb altres monarquies europees, on els joves prínceps i princeses gaudeixen de més llibertat per decidir els seus estudis.

Per la seva banda, la Casa Reial ha optat pel silenci oficial, limitant-se a remarcar la importància de la “preparació i el compromís institucional” de les infantes. Una resposta genèrica que, lluny de calmar les aigües, ha augmentat l'expectació al voltant de quin serà finalment el camí que triarà Sofía.

Expectació davant els pròxims passos

La pressió mediàtica sobre Sofía no deixa d'augmentar i la negativa de Felipe VI no ha fet més que avivar el debat sobre el futur de la monarquia i el paper de les dones a la Casa Reial. La jove s'enfronta ara a una decisió crucial: acceptar les directrius marcades pel seu pare o seguir els passos d'altres figures reials europees.

| @CasaReal, XCatalunya

Queda per veure si la infanta Sofía optarà pel perfil baix i la discreció, o si, per contra, aprofitarà el moment per esdevenir la protagonista d'un canvi de rumb generacional dins la monarquia espanyola. En les pròximes setmanes, qualsevol gest serà analitzat al mil·límetre. El que és segur és que el pols entre pare i filla ja està donant molt de què parlar.