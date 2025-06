Misteri resolt: Primeres imatges de la xicota de Pau Cubarsí

Des que Pau Cubarsí va irrompre a l’elit del FC Barcelona, la seva trajectòria esportiva ha eclipsat de llarg qualsevol notícia sobre la seva vida personal. Tanmateix, ha sorgit un nou focus d’atenció: circulen recentment a xarxes unes imatges que podrien confirmar que el jove central, de només 18 anys, estaria vivint un romanç. Seria aquesta la primera relació pública del jugador format a la Masia?

Catalunya Ràdio ho explica tot

Tot va començar al programa Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio, on una oient va afirmar haver vist Cubarsí compartint un sopar íntim en un conegut restaurant barceloní. Al seu costat hi havia una noia rossa, amb qui la connexió era evident. El periodista Víctor Navarro va corroborar la història, parlant d’una “amiga especial”.

La notícia va agafar més força quan el tiktoker Javi Hoyos va difondre imatges rebudes des de Calella de Palafrugell: es veu el futbolista caminant per la platja al costat d’una noia, amb el braç recolzat sobre la seva espatlla, una complicitat que parla més que mil paraules. A TikTok, els vídeos publicats per Javi Hoyos superen els 100 000 likes i han originat intensos debats entre els aficionats.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Silenci dels implicats

Per ara, ni Pau ni la seva acompanyant han fet cap comentari. A les xarxes socials no hi ha confirmació per part del jugador, que manté un perfil baix mentre els seus fans especulen sobre la seva nova relació. La teoria més estesa, que la noia podria ser Irene, la seva germana gran, ha estat descartada després de comprovar que ella resideix actualment a Austràlia, com revelen les seves publicacions recents.

Pau Cubarsí viu el seu millor moment

Aquesta possible estrena sentimental arriba en un moment clau per a Cubarsí. Nascut a Bescanó l’any 2007, va debutar amb el primer equip del Barça amb només 17 anys i va ser convocat per la selecció espanyola el març de 2024. El seu meteòric ascens l’ha convertit en un pilar defensiu molt comentat a Europa. Ara, la faceta romàntica podria afegir un nou capítol a la seva vida pública.

A mitjà termini, és probable que Cubarsí triï mantenir el seu nou vincle lluny dels focus. Tanmateix, si aquest festeig madura, no seria estrany que el mateix futbolista comparteixi algun gest més evident a les xarxes socials o en esdeveniments públics. L’estiu es presenta com una època clau, on noves fotos o filtracions podrien acabar de confirmar aquest incipient romanç.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Canva Creative Studio

Pau Cubarsí, tota la vida esportiva per davant

Pau Cubarsí Paredes va néixer el 22 de gener de 2007 a Estanyol, una pedania de Bescanó, Girona. Va iniciar la seva formació al Girona CF abans de fer el salt a la Masia l’any 2018, amb només 11 anys, després de destacar per la seva solvència defensiva i bon control del joc.

L’any 2022, amb 15 anys, es va convertir en el tercer jugador més jove del Barça a debutar a la UEFA Youth League, per darrere de Lamine Yamal i Ilaix Moriba. La seva progressió a les categories inferiors va ser tan evident que a l’abril de 2023 va començar a entrenar amb el primer equip de la mà de Xavi.

| FC Barcelona, XCatalunya

El 8 de juliol de 2023 Pau va signar el seu primer contracte professional amb el FC Barcelona, confirmant el seu estatus com una de les majors promeses de la pedrera. El seu debut oficial va arribar el 18 de gener de 2024 a la Copa del Rei davant Unionistas de Salamanca, entrant a la segona meitat i sumant pocs dies després la seva primera titularitat a la Lliga contra el Real Betis, just abans de fer els 17 anys.