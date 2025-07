Roger Escapa i Diana Gómez expliquen una anècdota divertida sobre el nom del seu fill

Des del primer moment, Diana Gómez i Roger Escapa s'han mostrat com una parella propera, divertida i molt autèntica. Però mai hauríem imaginat que l'elecció del nom del seu fill es convertiria en un sparring tan animat. El que va començar sent una anècdota simpàtica es converteix en la reflexió de com els noms parlen d'identitat, arrels i fins i tot d'estratègia mediàtica.

La batalla de noms: “Octavi” versus “Ramon”

Va ser durant una entrevista al programa 'L’eclipsi' de 3Cat que la Diana va confessar tenir clares les seves preferències. Volia posar-li al seu nadó un nom amb essència clàssica, mediterrània, fins i tot “pagà”, com Octavi. Tanmateix, en Roger va plantar cara amb fermesa: ell apostava per Ramon, en honor al seu pare i amb un toc familiar i emotiu.

El curiós va ser com tots dos van defensar amb passió punts tan diferents: ella, evocant les arrels històriques; ell, el seu vincle amb la família paterna. Tant es van embolicar que fins i tot van debatre qui portaria primer l'escut familiar. Al final, van optar per un consens inesperat: Gael.

Per què “Gael” i no un nom repetit

L'elecció de Gael no va ser a l'atzar. Fugint de les discussions, aquest nom va demostrar ser neutre i amb personalitat. A més, tots dos comparteixen afició per la cultura pop. La Diana es guiava per actors com Gael García Bernal. I en Roger? Volia evitar noms massa comuns o que fessin referència directa a la saga familiar. El resultat: un nom popular, però amb estil i lluny del rèdit familiar.

Reaccions a xarxes i ressonància mediàtica

Tot i que aquest tipus d'anècdotes sol passar desapercebudes, alguns seguidors ho van veure com un reflex de com moltes parelles s'enfronten a decisions quotidianes amb les seves dosis d'humor i paciència. A X, diversos usuaris van comentar que és “molt real” que una mare suggerint noms amb “personalitat històrica” xoqui amb un pare de tall més tradicional.

La gran notícia és que la família ha sabut convertir el que podia ser un xoc en una història divertida que reforça la seva imatge de parella unida, on es respecten gustos i orígens.

Perspectiva personal de Diana i Roger

La Diana, com a actriu formada en teatre i fites televisives, sempre ha mostrat a xarxes que cuida la seva intimitat i les seves decisions familiars. Per la seva banda, en Roger, que va conèixer la Diana durant una entrevista a la ràdio, va demostrar el seu perfil carinyós i detallista apostant per Ramon, el nom del seu pare, amb l'esperança d'honorar generacions.

Veure'ls debatre un tema tan universal i quotidià dona als seus seguidors més proximitat. Mostren que, tot i la seva exposició pública, les seves decisions estan plenes d'humanitat i d'afecte. Al final, Gael no només és el nom que defineix aquest petit ésser que va arribar prematurament, sinó també el símbol de l'acord, la família i l'equilibri entre l'històric i l'actual