La cantant Gisela trenca el seu silenci després de la seva ruptura sentimental

Un gir inesperat ha sacsejat el món de l'espectacle. Gisela, reconeguda per la seva carrera iniciada a Operación Triunfo i la seva veu en emblemàtiques bandes sonores de Disney, ha decidit tancar un capítol molt personal de la seva vida.

Un vincle de deu anys marcat pels somnis complerts

La història va començar el 2012, quan Gisela i José Ángel es van conèixer durant el rodatge del videoclip “Serie B”. Tres anys després, van començar una relació que es va prolongar deu anys, durant els quals van compartir moments professionals i personals.

A finals de març de 2024, va néixer Indiana, el fruit de la seva perseverança, després de cinc anys d'esforç, processos de fertilitat i pèrdua. L'arribada del seu fill va representar el fermall final a una etapa complexa, però també obria una nova etapa, compartida i feliç.

Ruptura en silenci i anunci consensuat

Tot i que la ruptura no és un fet recent, va ser a la gala final de Tu cara me suena quan Gisela va donar senyals. En interpretar “Nothing Compares 2 U” de P!nk, va comentar que la cançó tenia “una càrrega sentimental” i que “la música sempre ens salva”. Dies després, la periodista Lorena Vázquez va confirmar que la parella havia decidit separar-se en bons termes i de mutu acord, buscant el benestar del petit.

La confirmació oficial va arribar amb un comunicat compartit per Gisela al seu compte d'Instagram fa poc: “Després d'un temps de reflexió i amb tot l'afecte que ens tenim José i jo, hem decidit seguir els nostres camins per separat. No ha estat una decisió fàcil, però sí presa des del respecte i l'amor pel nostre fill. Sempre serem una família, malgrat la nostra separació com a parella.” A més, l'artista va demanar respecte per la seva privacitat i va agrair el suport rebut per part de seguidors, amics i companys de professió.

Discreció i solidaritat a les xarxes

El comunicat va reactivar l'onada de mostres d'afecte. Des de figures com Elsa Anka, Carlota Corredera, Manel Fuentes, Goyo Jiménez, Ana Guerra, Rosario Mohedano o Frank Blanco, nombrosos companys del món de l'espectacle van traslladar el seu suport públic a través de missatges càlids i empàtics.

A les xarxes, Gisela va mantenir un perfil reservat, sense afegir detalls sobre la ruptura. En canvi, José Ángel va optar per esborrar imatges de la parella, conservant únicament moments compartits amb el seu fill.

La música com a refugi i via d'expressió

Durant la final de Tu cara me suena, Gisela va subratllar el poder terapèutic de la música, afirmant que el programa havia estat “un autèntic salvavides” en un moment “intens” de la seva vida. Aquest element pren encara més força ara, ja que demostra com l'art es va convertir en la seva vàlvula emocional mentre travessava decisions profundes i canvis personals.

Amb aquesta nova etapa, Gisela afronta un canvi tant personal com transformador. Tot i que ha renunciat a comparèixer als mitjans per evitar l'exposició mediàtica, la seva carrera segueix en curs i la seva maternitat marca una direcció clara. Per ara, s'instal·la en una fase de reconstrucció íntima, sense escarafalls, però amb la força de qui sap mantenir la dignitat i l'afecte per una família que, encara que ha canviat de format, segueix sent l'eix de la seva vida.