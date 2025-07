Sorpresa amb Carles III i el seu tractament

Quan es va anunciar el 2024 que Carles III patia càncer, pocs van imaginar que el monarca optaria per camins poc convencionals. Mesos després d’iniciar quimioteràpia, hauria fet un gir sorprenent cap a una teràpia alternativa. Aquesta decisió, publicada en mitjans de premsa rosa, suma un nou capítol a la seva ja intensa vida marcada per tradició, controvèrsia i un ferm suport a la medicina alternativa.

Carles III fa servir la teràpia Gerson

Segons la periodista Concha Calleja al programa ‘Fiesta’, el rei fa una costosa i esgotadora rutina d’enemes diaris de cafè, sucs i suplements. L’anomenada teràpia Gerson inclouria un enema de cafè diari durant tres setmanes, 13 sucs al dia, injeccions d’extracte de fetge de bacallà i vitamina B12, amb un cost estimat de 4.900 € setmanals, més 20.000 € extra per les injeccions.

Tot i que els efectes secundaris haurien obligat a un breu ingrés a finals de març —quan va suspendre part de la seva agenda—, mitjans com EFE i Swissinfo van assegurar que aquest revés va ser només un contratemps temporal.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Metges adverteixen dels riscos i la manca d’evidència científica

Experts han assenyalat que aquesta teràpia no compta amb suport clínic: Cancer Research UK i el National Cancer Institute ja n’han descartat la utilitat real i han advertit sobre possibles perills derivats dels enemes excessius. Fins i tot, alguns metges han recomanat reforçar la quimioteràpia, considerant-la una opció més segura després de la seva hospitalització.

El protocol original de Max Gerson, descobert en aliats civils, va ser àmpliament desacreditat per manca de rigorositat científica i per haver-se associat a riscos greus.

La postura històrica de Carles III davant la medicina alternativa

Aquest no és un cas aïllat. Des de 1982, l’aleshores príncep va mostrar un fort suport a la medicina complementària. El 2004 fins i tot va recomanar públicament els enemes de cafè, citant casos anecdòtics de “pacients terminals que es van curar”. La seva fundació i nomenaments mèdics han estat objecte de crítiques per fomentar teràpies no avalades per la ciència.

Aquesta nova decisió no fa més que reforçar la seva ja coneguda defensa de teràpies alternatives, tot i els advertiments freqüents de la comunitat científica.

| Instagram, XCatalunya, naeprai

Reaccions oficials i to del Palau de Buckingham

Fins ara, Buckingham ha evitat pronunciar-s'hi. No ha desmentit la notícia, però tampoc ha confirmat que s’hagi aturat la quimioteràpia. El seu silenci fa pensar que l’estratègia del Regne Unit és mantenir la discreció, evitant detalls que puguin generar alarma social.

Fonts vinculades al Palau van assenyalar que, després del seu breu ingrés hospitalari, el rei va reprendre tasques d’Estat i manté una activitat "increïblement bé" malgrat els ajustos mèdics.

Salut del rei i expectatives de futur

L’analista reial Camilla Tominey, del Telegraph, ha indicat que el càncer de Carles III és "gestionable encara que incurable", i que és poc probable que mori per la malaltia, sempre que segueixi un tractament adequat. A més, el monarca ha expressat recentment el seu optimisme: a Bradford va dir sentir-se “en la millor fase” del tractament.

Tot i això, el ventall de mètodes emprats i la manca de transparència sanitària plantegen una disjuntiva. Hi ha preocupació per quan i com s’incorporarà de nou la quimioteràpia, i si recuperarà la via de la medicina convencional.