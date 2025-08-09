Confirmado: Kate Middleton no puede hacer nada para impedir lo del príncipe George

A pesar de los esfuerzos de Kate Middleton por ofrecer una infancia normal a sus hijos, lo cierto es que hay destinos que ni el amor de una madre puede evitar. Kate Middleton y el príncipe Guillermo están firmemente decididos a proteger a sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. Lo quieren hacer de las presiones que conlleva pertenecer a la familia real británica.

Pero, aunque sus intenciones son nobles, la realidad institucional que rodea al mayor de los hermanos se impone con fuerza. George, de apenas 12 años, es consciente, aunque discretamente, del papel histórico que algún día deberá asumir.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Llamado a suceder a su padre como rey del Reino Unido, el pequeño ya carga con una responsabilidad que lo distingue de cualquier otro niño de su edad. Y aunque sus padres intentan preservar su niñez con esmero, la prensa internacional alerta: no hay forma de detener lo inevitable.

Kate Middleton quiere que su hijo, George, tenga una infancia normal como cualquier niño de su edad

“George heredará una pesada carga”, señala el medio alemán Bunte, poniendo en foco la silenciosa transición que ya se está gestando en torno al joven heredero a la Corona británica. A George, descrito como un niño de sonrisa reservada, lo espera un camino lleno de exigencias. No solo cuando llegue a portar la corona, sino mucho antes, concretamente a partir de los 18 años, cuando empiece a asumir responsabilidades institucionales propias de su rango.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Mientras otros adolescentes planifican sus estudios o vacaciones sin mayor preocupación, George ya se está familiarizando con los protocolos, los compromisos públicos y el simbolismo que lo rodea. “Se está preparando discretamente para una tarea que algún día marcará la historia de Gran Bretaña para siempre”, afirma Bunte, citando a la revista Hello!.

Kate Middleton no tiene poder para impedir que George acapare todas las miradas

La misma fuente británica recuerda que, cuando el príncipe Guillermo ascienda al trono, posiblemente como Guillermo V, el panorama en la familia real cambiará drásticamente.

| Instagram, @wimbledonfdn

George no solo recibirá un nuevo título, muy probablemente el de príncipe de Gales, sino también toda la atención pública que ello conlleva. Algo que a Kate Middleton no le haría especial ilusión debido a que quiere que su hijo esté protegido.

Y es que, aunque Kate Middleton desea con todas sus fuerzas proteger a su hijo, no puede evitar el curso de los acontecimientos. El destino del príncipe George ya está escrito, y su formación como futuro monarca ha comenzado, le guste o no.