Confirmat: Felip VI i la seva dona arriben a un acord pel bé de la família reial

La Casa Reial inicia el mes de setembre amb una decisió que marca un abans i un després en la rutina dels seus membres. Amb l'imminent retorn de Felip VI i la reina Letícia al Palau de la Zarzuela, ses majestats han deixat clar que el benestar de la Família Reial és una prioritat. Felip VI i Letícia han deixat veure que han fet un acord personal que beneficiarà tothom: la cura d'un hort ecològic dins dels jardins del Pavelló del Príncep.
No és cap secret que tant Felip VI com la reina Letícia sempre han cuidat la seva alimentació, apostant per una dieta equilibrada i saludable. Ara, amb la tornada a l'agenda oficial i la necessitat d'afrontar un ritme exigent, han decidit recolzar-se en aquest espai natural, que s'ha convertit en un veritable refugi.
Situat al costat d'un rierol que travessa la Zarzuela, l'hort ocupa prop de 1.000 metres quadrats, amb arbres fruiters, hortalisses de temporada i un hivernacle. La reina Letícia, especialment compromesa amb la vida saludable i l'estil de vida sostenible, ha estat una de les principals impulsores d'aquesta iniciativa.
Felip VI està conscienciat a mantenir els espais naturals de la seva residència oficial
Tanmateix, el rei ha mostrat també un interès creixent a mantenir aquest racó, heretat de la tradició dels seus antecessors i adaptat ara a les necessitats actuals.
Junts han apostat per una mentalitat ecofriendly, convençuts que cultivar els seus propis aliments garanteix frescor i qualitat. A més, volen un entorn més saludable per a les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, i per a la reina Sofia, que també gaudeix dels fruits d'aquest espai.
Felip VI i la seva dona s'impliquen personalment a cuidar l'alimentació de la Família Reial
El Pavelló del Príncep, residència dels reis, compta amb 1.800 metres quadrats distribuïts en quatre plantes, envoltat d'unes 16.000 hectàrees de zones verdes. Entre elles s'hi inclouen piscina, pista de pàdel, solàrium i gronxadors, però sens dubte el racó més especial és aquest hort, convertit en un símbol de compromís amb el futur.
La decisió de Felip VI i la seva dona de cuidar aquest espai personalment s'interpreta com un acord estratègic i familiar, pensat per garantir el benestar de la Família Reial. Gràcies a això, la Família Reial pot gaudir d'una alimentació variada, ecològica i lliure de pesticides. Un gest que reflecteix no només el seu estil de vida saludable, sinó també el seu afany de deixar un llegat de sostenibilitat dins de la institució.