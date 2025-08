Confirmat: La cantant que ha estat amb Lamine Yamal... continuen junts?

Amb només divuit anys acabats de fer, Lamine Yamal s'ha convertit no només en una de les grans esperances del Barça, sinó també en un autèntic fenomen mediàtic. Cada pas que fa dins o fora del camp és observat amb lupa pels seus seguidors… i pels mitjans de comunicació.

Si l'any passat la seva història amb Àlex Padilla va obrir moltes converses, aquest estiu el centre d'atenció ha estat una fotografia publicada pel mateix Lamine a les seves xarxes socials, just abans de marxar amb l'equip a la pretemporada: a la imatge se'l veu amb uns llavis marcats a la galta, un petó que va despertar la curiositat de tothom.

Una festa, una discoteca i un senyal revelador

Segons el tiktoker especialitzat en exclusives del cor, Javi Hoyos assegura que ha rebut informació d'una font molt fiable. Sembla que, a la festa d'aniversari de Lamine Yamal ja es va produir un acostament amb una de les convidades més destacades: una artista de música urbana que estaria en plena sintonia amb el davanter.

| Canva

Segons la mateixa font, no hi va haver petó aquella nit, però sí “molt flirteig”, en paraules del mateix Hoyos. Tanmateix, tot va canviar uns dies després, concretament el 24 de juliol. Aquell dia, Lamine i l'artista en qüestió van ser vistos junts en una discoteca al costat de la platja.

Segons el testimoni que va rebre Hoyos, allà sí que hi hauria tingut lloc un petó apassionat i tots dos haurien marxat junts a les quatre de la matinada. La coincidència? Aquesta va ser exactament la data en què Lamine va pujar la famosa imatge del petó a la galta que inicialment va atribuir a la seva mare.

| Twitter

Un gest que ho canvia tot

Però el seguiment d'Hoyos no es va aturar aquí. En un altre vídeo publicat a les seves xarxes, el periodista va demanar un senyal directe als protagonistes:“Nicki, Lamine, si esteu junts feu-me un gest al proper vídeo”. I el que va passar després va deixar sense paraules a molts.

L'artista va pujar un vídeo en què, al final, fa l'ullet a càmera, just mentre sonava de fons el tema “The boy is mine” (“Aquest noi és meu”). La cançó, el gest i el moment no van passar desapercebuts. Encara que no hi ha confirmació oficial per part de cap dels dos, la interpretació del tiktoker va ser clara: “Per mi, això va ser un sí”.

El nom que ho canvia tot

S'ha revelat el nom de l'artista que hauria compartit alguna cosa més que una nit amb Lamine Yamal: Nicki Nicole, la cantant argentina de projecció internacional, que es trobava entre els convidats a la festa i que, segons fonts properes, ha connectat molt bé amb el futbolista català.

El que va començar com una imatge misteriosa ha acabat amb un nom propi. I sí, el petó més comentat de l'estiu podria haver estat el primer de molts entre Lamine Yamal i Nicki Nicole.