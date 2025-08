Letícia Ortiz i José Corbacho: La veritat sobre la seva relació

La reina Letícia ha inaugurat la seva agenda estival a Palma de Mallorca amb una sortida que no ha deixat indiferent ningú. Acompanyada de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, ha reaparegut públicament en un acte cultural, dissipant qualsevol indici de rumor sobre el seu estat d'ànim.

Tanmateix, més enllà de la pel·lícula, el veritable focus mediàtic es va posar sobre l'amfitrió que la va rebre: el polifacètic José Corbacho. Una trobada que ha desfermat un seguit d'anàlisis i que revela molt més del que sembla a simple vista.

Una trobada inesperada a l'Atlàntida Mallorca Film Fest

La nit de dijous, el centre de Palma es va convertir en l'escenari de la primera aparició pública de la Reina i les seves filles. El motiu era la projecció del llargmetratge documental "En un lugar de la mente", una peça que tracta la salut mental a través d'una adaptació del Quixot, emmarcada en la cinquena edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.

| YouTube, Casa Real, XCatalunya

Poc abans de les nou del vespre, Letícia, juntament amb Leonor i Sofia, arribava als cinemes Rívoli. Allà, per sorpresa de molts, eren rebudes per l'actor i director José Corbacho i l'actriu Catalina Solivellas. Algunes fonts indiquen que l'acte va ser un 'càstig' de la reina a les seves filles per les recents sortides nocturnes. Va ser sonada la de Magaluf.

L'elecció del documental no és casual. La Reina ha fet de la salut mental una de les banderes de la seva agenda institucional. La pel·lícula, dirigida per Pep Bonet i protagonitzada per actors amateurs amb diagnòstics de salut mental, representa un suport explícit a la visibilització d'aquestes realitats.

Però la presència de Corbacho com a mestre de cerimònies afegeix una capa de complexitat a l'esdeveniment. Enmig dels persistents rumors que relacionen sentimentalment la Reina amb el cineasta Rodrigo Cortés, el seu gest de donar suport a un altre director, en aquest cas català, podria interpretar-se com una declaració d'intencions.

| Casa Real, XCatalunya

José Corbacho, més enllà de l'humor: les seves polèmiques declaracions

Per entendre la magnitud d'aquesta trobada, és crucial saber qui és José Corbacho. Nascut a l'Hospitalet de Llobregat, l'actor i humorista és una figura de sobres coneguda en el panorama català i espanyol, soci de la productora El Terrat i rostre de programes com 'Homo Zapping'.

Tanmateix, el seu perfil va més enllà de l'entreteniment. Corbacho no ha dubtat a posicionar-se en temes espinosos, generant titulars que encara ressonen.

La polèmica més sonada va ser arran d'una entrevista al diari El Mundo, on va afirmar: "La ciutat perfecta per a mi seria Barcelona, però amb la gent de Madrid". Aquestes paraules, que molts van interpretar com un menyspreu cap als seus conciutadans barcelonins, es van produir en un moment d'alta tensió pel procés.

| TV3, XCatalunya

Corbacho va matisar després que el titular no era seu, però les seves declaracions sobre les protestes i el seu impacte a la ciutat ("sortir al carrer i que hi hagi fogueres sense ser Sant Joan... hòstia, no anima que vingui gent") van deixar clara la seva postura. Aquest perfil, crític amb certs aspectes del nacionalisme català, encaixa en una línia que Zarzuela sembla afavorir.

L'estratègia de Zarzuela: una elecció casual?

La Casa Reial no fa res a l'atzar. L'elecció de les personalitats que acompanyen els membres de la Família Reial en actes públics és sempre un gest mesurat. Així com per als Premis Princesa de Girona s'ha optat per presentadores com Agnès Marquès, de perfil catalanista, però moderat, l'elecció de Corbacho per a aquest esdeveniment a Palma sembla seguir una lògica similar: figures catalanes que no s'alineen amb l'independentisme.