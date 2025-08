Deco dona una mala notícia a Lamine Yamal: Borussia Dortmund i Milà, culpables

Amb la gira asiàtica tancada després de l'amistós davant el Daegu FC, el club tornarà a Barcelona amb la necessitat de prendre una decisió sobre el seu futur. La carpeta del Barça encara no està tancada, i hi ha un jugador que sembla que no té lloc a l'equip. Si l'entrenador no l'inclou a la llista definitiva, el més probable serà la seva sortida. Falta concretar si és en forma de cessió o traspàs, sempre assegurant mecanismes per mantenir cert control sobre la seva progressió i possible revalorització.

La situació contractual del jugador format al planter del Barça ha generat més controvèrsia avui a la gira asiàtica del club. Un jugador amb sostre per descobrir, ha estat objecte d'interès per part de grans equips europeus que li ofereixen minuts assegurats. Molts jugadors de l'equip, com Lamine Yamal, estaran descontents amb la sortida del jugador.

Manca d'oportunitats davant la dura competència al costat dret

L'staff tècnic considera que la posició està ben coberta per jugadors com Jules Koundé i Eric Garcia. Aquesta preferència deixa Hèctor Fort amb poques opcions reals de continuïtat durant la temporada. Tot i haver disputat minuts en partits, no ha aconseguit convèncer del tot en tasques defensives. Per això, davant la manca de confiança de Hansi Flick, s'estudia la seva possible sortida.

| FCB

Interès de clubs europeus i valoració econòmica

Diversos clubs han fet consultes formals per aquest jove projecte defensiu. Destaquen l'AC Milan, el Borussia Dortmund i l'Ajax, tots ells amb historial de desenvolupament de talents joves. Fins i tot el Paris FC, acabat d'ascendir a la Ligue 1, ha formulat una proposta en ferm, interessat com a pla B en cas de no tancar un altre fitxatge.

El valor de mercat del jugador s'estima al voltant dels 10 milions d'euros, xifra que el Barça esperaria rebre i sobre la qual espera incloure clàusules que li permetin conservar part dels seus drets o una opció de recompra.

El pas previ a la revelació del nom

Al llarg d'aquest estiu, el futbolista ha completat el seu dinovè aniversari. Va debutar amb el primer equip el desembre de 2023 a la Champions League i poc després a la Lliga, tot i que amb poca continuïtat. En total, va acumular 17 partits a la Lliga espanyola i 30 minuts a la màxima competició continental durant la campanya 2024‑25. La majoria d'aquestes participacions van ser com a suplent, fet que reflecteix les oportunitats limitades que va tenir.

| F.C. Barcelona, Borussia Dortmund

Hèctor Fort, la promesa de La Masia en la disjuntiva definitiva

Hèctor Fort Garcia, lateral dret nascut el 2 d'agost de 2006 a Barcelona i format a La Masia des de la seva infància. Amb contracte fins al juny de 2026, ha tingut minuts discontinus al primer equip, sumant tot just 710 minuts en 21 partits a 24/25, amb només dues targetes grogues i sense gols ni assistències destacades.

| F.C. Barcelona

El Paris FC sembla el més proper a concretar una oferta, ja que ha presentat una consulta oficial i necessita opcions defensives en el seu nou projecte a la Ligue 1.

El Borussia Dortmund aporta atractiu europeu per la seva recent classificació per a la Champions i el seu historial d'apostar per joves. Per la seva banda, l'AC Milan i l'Ajax també vigilen la situació del jugador com a possible incorporació a baix cost. Fins i tot l'RCD Mallorca, amb passat recent en fitxar jugadors formats al planter, hauria mostrat interès cautelós.