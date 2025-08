Confirmado: La cantante que ha estado con Lamine Yamal... ¿siguen juntos?

Con solo dieciocho años recién cumplidos, Lamine Yamal se ha convertido no solo en una de las grandes esperanzas del Barça, sino también en un auténtico fenómeno mediático. Cada paso que da dentro o fuera del campo es observado con lupa por sus seguidores… y por los medios de comunicación.

Si el año pasado su historia con Àlex Padilla dio que hablar, este verano el centro de atención ha sido una fotografía publicada por el propio Lamine en sus redes sociales, justo antes de marcharse con el equipo a la pretemporada: en la imagen se le ve con unos labios marcados en la mejilla, un beso que despertó la curiosidad de todos.

Una fiesta, una discoteca y una señal reveladora

Según el tiktoker especializado en exclusivas del corazón, Javi Hoyos asegura que ha recibido información de una fuente muy fiable. Al parecer, en la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal ya se produjo un acercamiento con una de las invitadas más destacadas: una artista de música urbana que estaría en plena sintonía con el delantero.

| Canva

Según la misma fuente, no hubo beso aquella noche, pero sí “mucho tonteo”, en palabras del propio Hoyos. Sin embargo, todo cambió unos días después, concretamente el 24 de julio. Aquel día, Lamine y la artista en cuestión fueron vistos juntos en una discoteca junto a la playa.

Según el testimonio que recibió Hoyos, allí sí que habría tenido lugar un beso apasionado y ambos se habrían marchado juntos a las cuatro de la madrugada. ¿La coincidencia? Esa fue exactamente la fecha en la que Lamine subió la famosa imagen del beso en la mejilla que inicialmente atribuyó a su madre.

| Twitter

Un guiño que lo cambia todo

Pero el seguimiento de Hoyos no se detuvo ahí. En otro vídeo publicado en sus redes, el periodista pidió una señal directa a los protagonistas: “Nicki, Lamine, si estáis juntos hacedme un guiño en el próximo vídeo”. Y lo que sucedió después dejó sin palabras a muchos.

La artista subió un vídeo en el que, al final, guiña un ojo a cámara, justo mientras sonaba de fondo el tema “The boy is mine” (“Este chico es mío”). La canción, el gesto y el momento no pasaron desapercibidos. Aunque no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, la interpretación del tiktoker fue clara: “Para mí, eso fue un sí”.

El nombre que lo cambia todo

Se ha revelado el nombre de la artista que habría compartido algo más que una noche con Lamine Yamal: Nicki Nicole, la cantante argentina de proyección internacional, que se encontraba entre los invitados a la fiesta y que, según fuentes próximas, ha conectado muy bien con el futbolista catalán.

Lo que comenzó como una imagen misteriosa ha terminado con un nombre propio. Y sí, el beso más comentado del verano podría haber sido el primero de muchos entre Lamine Yamal y Nicki Nicole.