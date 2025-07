Les confessions inesperades de la cantant Julieta

per Mireia Puig

L'entrevista de Julieta al programa SomEva ha encès la curiositat de fans i seguidors. En un format de preguntes ràpides i directes, la cantant va sorprendre en assegurar que, de petita, mai va pensar a ser artista. La seva primera il·lusió va ser convertir-se en arquitecta. Aquesta confidència, aparentment innocent, reflecteix una part de la seva història poc coneguda, atlètica però arrelada en la creativitat i l'ordre.

Les paraules de Julieta

En la conversa, Julieta va recordar amb naturalitat: “Jo de petita… volia ser arquitecta”. Lluny d'un caprici, aquesta resposta amaga una visió precoç de disseny i estructura, fet que avui es transmet en la seva música i estètica. L'artista va explicar que sentia fascinació pels edificis, la planificació i la cadència de l'espai. Aquesta passió infantil ofereix un nou matís al seu perfil públic.

Trajectòria abans de l'estrellat

Tot i que la seva vocació inicial va ser l'arquitectura, la música es va creuar en el seu camí durant la joventut. Com explicava a El País, Julieta va estudiar enginyeria de sistemes audiovisuals abans de renunciar a l'acadèmia pel confinament i l'impuls creatiu que va viure aleshores. Aquella decisió va marcar un abans i un després. Les seves cançons, barreja de català i espanyol, van començar a destacar al circuit indie.

| Regio 7

Julieta reconeix Rosalía i Angèle com a referents clau, inspiradores del seu estil pop intimista. La seva proposta combina sofisticació i proximitat, fet que també es reflecteix en la manera com planejava espais quan somiava a ser arquitecta. Les seves declaracions descarten pretensions buides. No busca construir palaus, sinó experiències autèntiques.

Reacció dels mitjans

Després de l'entrevista, les xarxes socials s'han omplert de comentaris com “és tan humà descobrir que una estrella pop passava hores dibuixant plànols”. Els mitjans digitals destaquen el contrast entre el seu somni infantil i la seva realitat actual. Alguns professionals han elogiat l'honestedat de Julieta apuntant que no tots els artistes recorden el seu camí abans de l'èxit.

Aquesta revelació ha reforçat la connexió personal que Julieta cultiva amb el seu públic. En compartir aquestes inquietuds d'infància, genera empatia i mostra la seva evolució. D'imaginar-se fent plànols d'habitatges, va passar a dissenyar melodies i cançons.

| La Ciutat

Un reflex de la seva identitat

Aquest gest al seu somni d'infància va més enllà d'un simple record. Es pot entendre com una metàfora de la seva capacitat d'apuntalar un projecte artístic sòlid. Els seus temes, curosament dissenyats, parteixen d'una bona base estructural des dels primers acords. No és casualitat que se la reconegui ara com una figura emergent del “catalan dream”.

De moment no hi ha plans que apuntin als estudis d'arquitectura en un futur pròxim. Julieta afronta una gira intensa, mentre treballa en el seu pròxim àlbum, encara més personal i madur. Tot i que la seva meta és omplir grans escenaris, manté el compromís amb les lletres íntimes i la proximitat.