L'anècdota de Pilarín Bayés amb la seva filla quan tenia sis anys: 'Em va impactar...'

per Duna Costa

Pilarín Bayés, figura emblemàtica de la il·lustració infantil a Catalunya, ha compartit recentment un capítol íntim que posa sobre la taula un dels majors reptes de la conciliació. Apel·la a la compaginació d'una carrera vital amb la maternitat. Ho ha fet durant una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, i aquesta reflexió encara ressona en nombroses famílies.

Pilarín recorda com la seva filla la va definir com a mare

Durant la xerrada, Pilarín va relatar com, quan la seva filla tot just tenia sis o set anys, li va confessar que la seva vida li semblava “bastant dura”. Un comentari que la va deixar profundament commocionada, perquè darrere d’ell va percebre les llargues jornades de feina que, sense voler, havien marcat la infància de la seva petita. Aquest moment va quedar plasmat en un breu clip que ha circulat per xarxes socials, cosa que ha permès que moltes mares i pares se sentin identificats amb la seva història.

Pilarín Bayés, nascuda el 1941 a Vic, es va formar a la prestigiosa Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Des de 1964 col·labora a Cavall Fort, amb un estil reconeixible ple de tendresa i ironia. A més d’il·lustrar auques i llibres infantils com El meu pardal, ha sabut integrar la seva vida familiar en un entorn professional exigent. En una societat amb pocs recursos de conciliació, la seva trajectòria es va convertir en referència per a moltes dones treballadores.

| ACN

Veus que ressonen: dones treballadores

El testimoni de Pilarín no ha passat desapercebut. Precisament, a les xarxes, nombrosos seguidors han aplaudit la seva sinceritat, comentant que els ha sacsejat emocionalment. Al programa, els oients van compartir experiències similars. Van reconèixer que aquella frase seva ha servit per visibilitzar una problemàtica present en moltes famílies que s’esforcen per “ser-hi” més enllà del físic.

Això ha derivat en un diàleg enriquidor sobre la importància de la presència emocional a la infància. Durant l’entrevista, la il·lustradora també va recordar com era de comú trobar-se amb mares que, com ella, lluitaven per equilibrar feina i llar.

“De dones treballadores sempre n’hi ha hagut”, va afirmar amb fermesa. Les seves paraules rescaten una realitat històrica, de vegades ignorada. Moltes mares, en el passat i avui dia, han desenvolupat carreres sòlides alhora que criaven els seus fills. Aquesta perspectiva crítica i reivindicativa ha captat l’atenció de mitjans i del públic en general.

Una reflexió compartida sobre conciliació i família

El moment que Pilarín va compartir demostra que la conciliació no és només una qüestió d’organització, sinó d’emocions. La seva filla, amb tot just sis anys, va detectar un desequilibri que la majoria d’adults passa per alt. Pilarín ho ha explicat sense dramatisme, amb sinceritat.

L’anècdota de Pilarín Bayés amb la seva filla posa en primera línia com les decisions laborals impacten en l’entorn familiar. Amb una presència discreta, però intensa, la il·lustradora es converteix en portaveu d’una causa universal. La necessitat d’una conciliació real i respectuosa amb els temps de la infància.