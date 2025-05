La confessió que ningú esperava de José Elías: Els treballs manuals...

L'última intervenció pública de José Elías ha sorprès a propis i estranys, i no precisament per parlar d'inversions milionàries o negocis exitosos. El reconegut empresari, conegut per la seva trajectòria d'èxits i també per protagonitzar sonades polèmiques. Ha llançat una reflexió sobre el futur del treball que ha provocat gran enrenou i discussió a les xarxes.

Les seves paraules, contundents i directes com acostuma, han generat varies opinions enfrontades i un encès debat sobre quin és realment el valor de l'educació superior davant dels treballs manuals.

Les seves virals declaracions

Durant la seva participació en un popular podcast d'actualitat, José Elías va confessar quelcom que molt pocs esperaven escoltar d'algú en la seva posició. Lluny de defensar els tradicionals camins de formació universitària, l'empresari va assegurar que el futur, almenys en termes econòmics, està en els treballs manuals.

| @jose_elias_nvr, José Elías

Segons Elías, professions com les d'electricistes, mecànics d'automòbils o lampistes no només són necessàries. Sinó que acabaran sent fins i tot més lucratives que aquelles que tradicionalment requereixen estudis superiors, com enginyers o arquitectes.

En un moment en què la societat continua associant l'èxit econòmic amb carreres universitàries i màsters costosos. José Elías trenca aquesta idea preconcebuda assegurant que l'alta especialització tècnica i pràctica tindrà més valor en el futur immediat. A més, va destacar que aquests llocs de treball tenen menor saturació en el mercat laboral, cosa que permet que qui els exerceixen puguin negociar millors condicions salarials.

Parla després del que ha passat

Després de conèixer-se les declaracions de José Elías, les xarxes socials no van trigar a fer-se ressò del debat. Mentre molts usuaris van lloar la sinceritat de l'empresari i la seva capacitat de qüestionar paradigmes laborals ja establerts. Altres van considerar que el seu missatge podria generar confusió o fins i tot desmotivar a aquells que estan en plena formació acadèmica.

La polèmica va obligar a José Elías a matisar les seves paraules en una entrevista posterior amb el mitjà El Correo de Burgos. On va reiterar la seva postura, aclarint que no pretén desprestigiar l'educació, sinó fomentar una reflexió sobre com la societat valora i remunera els treballs.

Segons ell, moltes persones amb carreres universitàries tenen llocs de treball que no estan a l'altura de les seves expectatives salarials. Mentre que els treballadors manuals amb habilitats tècniques altament especialitzades veuen els seus ingressos augmentar considerablement a causa de la creixent demanda i escassa competència.

Alguns experts en educació i economia han recolzat les idees de l'empresari, subratllant que, efectivament, el mercat laboral està evolucionant cap a la valoració d'habilitats pràctiques per sobre de títols acadèmics. Per la seva banda, altres especialistes adverteixen que, encara que l'especialització tècnica és vital, no s'ha d'abandonar l'educació universitària, sinó millorar-la i adaptar-la a les necessitats del mercat laboral actual.

| José Elías, @jose_elias_nvr

Entre les veus crítiques destaquen diversos acadèmics, que assenyalen que generalitzar en excés podria portar a joves estudiants a prendre decisions precipitades. Ignorant que molts treballs manuals també enfronten reptes com l'automatització i l'evolució tecnològica. Segons aquests experts, la clau resideix a aconseguir un equilibri entre ambdues formacions, integrant l'educació formal amb el desenvolupament d'habilitats tècniques específiques.