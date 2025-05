'Com si fos ahir' del 7 de maig: La Joana en fa una de grossa

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 7 de maig arriba amb situacions complicades que afectaran profundament la confiança, l’amistat i la vida personal dels protagonistes.

La Paz sorprèn la Joana amb un regal de noces molt especial, ple d’emotivitat, com a mostra del seu amor i compromís. Però la Joana, que també havia preparat un regal especial —un retrat d’ella—, no queda gens satisfeta amb el resultat i decideix, per vergonya, mentir i dir que no té cap regal per a la Paz.

Aquesta situació genera ràpidament una discussió entre elles, posant a prova la seva comunicació i la seva capacitat per gestionar malentesos en un moment emocionalment delicat. Aquest conflicte aparentment senzill podria destapar tensions més profundes i obligar-les a afrontar sincerament les inseguretats i dubtes que sorgeixin entre elles.

La Joana en parla amb l’Andreu (Marc Cartes) i ell també ho fa amb la Paz. Sembla que s’aclareix el malentès però la Paz al·lucina emb el fet que la Joana no hagi tingut prou confiança per dir-li que el motiu del ‘no-regal’ era que no li agradava com havia quedat el quadre.

L'Eugeni continua embolicant la troca

Mentrestant, la Gemma decideix ser sincera amb la Cristina i li confessa que l’Eugeni li va tirar els trastos, tot i que sap perfectament que la Cristina s'ha embolicat recentment amb ell. La Cristina, inicialment, creu en la sinceritat de la Gemma, però no pot evitar sentir-se insegura i decideix parlar directament amb l’Eugeni per confirmar-ho.

Aquesta conversa podria generar noves tensions i revelar clarament quines són les veritables intencions de l’Eugeni, posant en risc tant la relació personal entre la Gemma i la Cristina com la professional dins de La Barnateca. A més, l’Eugeni farà un nou acostament a la Gemma demanant-li el contacte de la consultoria de la que fins fa poc era sòcia.

La Noe s'enfada amb el Víctor

Per altra banda, el Víctor provoca una situació incòmoda quan fa broma, amb un to irònic, sobre la família del Bru. Aquest comentari, que per al Víctor pot semblar innocent, no fa gens de gràcia a la Noe, que es mostra profundament molesta pel poc respecte demostrat cap al Bru i els seus.

Aquesta situació podria generar noves tensions en l’amistat entre tots ells i complicar encara més la relació sentimental, ja fràgil, entre el Víctor i el Bru.

La proposta de l'Hèctor a l'Ivan

Finalment, l’Hèctor mostra interès per apuntar-se a un curs de programació de videojocs. L’Ivan, inicialment entusiasmat amb aquesta idea, li dona suport sense dubtar-ho. Però quan revisa detalladament el pla d’estudis, comença a tenir dubtes, adonant-se que el curs potser és massa complex i exigent per a les capacitats de l’Hèctor. Com ho solucionaran?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 7 de maig de 2025?

L’episodi de meitat de setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda i durarà trenta-vuit minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.