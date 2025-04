José Elías, heroi de Ricard Ustrell, s'encara amb una periodista: 'Xata...'

L'empresari José Elías va participar en el programa de TV3, Col·lapse, presentat per Ricard Ustrell i va repassar la seva exitosa carrera amb les diferents empreses que gestiona. Alguns el consideren un milmilionari que sap multiplicar els milions d'euros que inverteix. Durant l'entrevista, va quedar clar que la seva figura no deixa ningú indiferent.

Un altre dia, al podcast 'Búscate la Vida', davant la pregunta de què faria amb 100.000 euros va tirar pilotes fora. En proporció, aquesta quantitat per a Elías és pocs diners, serien uns milers d'euros per a una persona vulgar, de classe mitjana. "No li preguntaria a ningú què fer amb 100.000 euros", començava dient. "Aquest és el primer consell que et dono. Forma't, assabenta't de com funcionen les coses i decideix tu el que fas amb els 100.000 euros, xata, però no m'ho preguntis a mi perquè jo no tinc cap interès que els inverteixis en cap lloc".

| XCatalunya, 3Cat, RAC1

Xata. Comencem bé. El segon és no ajudar. I el tercer és criticar aquells que demanen consells als que en saben: "Us estan venent una pel·lícula als joves que no funciona així. Això és una caixeta i a la caixeta cal posar-hi coses dins. La caixeta cal omplir-la i s'omple amb esforç i sacrifici", va dir durant el citat podcast.

José Elías, un dels empresaris del moment

José Elías Navarro va néixer a Badalona el 1976, és un empresari espanyol que ha construït un imperi diversificat després de superar dues fallides empresarials. Actualment, figura entre les 50 majors fortunes d'Espanya, amb un patrimoni estimat de 950 milions d'euros segons Forbes.

Trajectòria empresarial

Elías va començar la seva carrera en el sector de les instal·lacions elèctriques, però després de dos fracassos empresarials, va fundar Orus Energia amb els seus últims 3.000 euros. Aquesta empresa va evolucionar fins a convertir-se en Audax Renovables, una companyia destacada en el sector energètic que va arribar a facturar més de 2.500 milions d'euros anuals.

| TV3, Khosro, XCatalunya

Empreses i sectors en què participa

A través de la seva family office, Excelsior Times, Elías ha diversificat les seves inversions en múltiples sectors:​

Energia: Audax Renovables.

Infraestructures i telecomunicacions: Ezentis i OHLA.

Sanitat: Atrys Health.

Alimentació: La Sirena i Parafarma.

Immobiliari: Aspy Renta Vitalicia, Orus Properties i Merkamontgat Corporum Investments.​

Agricultura: Agro Water Almonds, Owa Ecologic i Awa Segre.

Xarxes socials i mitjans: BLV Digital Zone.​

Joieria: Marca JEN.

Filosofia i presència pública

Elías és conegut pel seu estil directe i la seva presència a les xarxes socials, on comparteix consells sobre emprenedoria i finances. Ha participat en podcasts com "Búscate la vida" i "The Wild Project", i ofereix sessions de mentoria empresarial. En les seves intervencions, emfatitza la importància de l'acció i la resiliència per assolir l'èxit empresarial.

Controvèrsies i opinions

L'empresari ha estat crític amb la classe política espanyola i ha expressat opinions controvertides sobre diversos temes. El 2021, va avalar amb 17 milions d'euros la candidatura de Joan Laporta a la presidència del FC Barcelona, però posteriorment es va desvincular del club a causa de discrepàncies en la gestió.