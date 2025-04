Cop dur per a José Elías i la Sirena per les conseqüències de l'apagada

per Mireia Puig

L'apagada elèctrica recent que va afectar Espanya, Portugal i el sud de França ha posat de manifest la vulnerabilitat de les infraestructures energètiques i el seu impacte directe en el sector empresarial. La Sirena, cadena de botigues de congelats propietat de l'empresari José Elías, ha estat una de les companyies més afectades per aquesta interrupció del subministrament elèctric.

Impacte de l'apagada a La Sirena

L'apagada del 28 d'abril va provocar danys tècnics significatius en set botigues de La Sirena, obligant-les a tancar temporalment. Encara que el magatzem central de l'empresa no va patir danys i continua operant amb normalitat, la companyia ha hagut de bloquejar temporalment les entregues de noves compres en línia fins al 5 de maig, amb l'objectiu de garantir la qualitat dels productes i reorganitzar les entregues a tota la península.

Aquest incident posa en evidència la importància de comptar amb sistemes de suport energètic i protocols de contingència en el sector de la distribució alimentària, especialment en empreses que gestionen productes peribles com els congelats.

| XCatalunya, La Sirena, sambarfoto

José Elías i la gestió de crisi

José Elías, propietari de La Sirena i president d'Audax Renovables, ha tingut molts problemes en els últims temps. I alguns se'ls ha buscat. A més dels problemes derivats de l'apagada, Elías ha estat objecte de crítiques i boicots a Catalunya a causa dels seus comentaris sobre l'ús del català en l'àmbit empresarial.

En diverses ocasions, Elías ha defensat l'ús del castellà, argumentant que el català "resta més que suma" i que "el món no va d'idiomes, va de diners". Aquestes declaracions han estat interpretades per molts com un menyspreu cap a la llengua catalana, generant una onada de crítiques a les xarxes socials i campanyes de boicot contra La Sirena.

L'empresari ha reconegut que aquestes controvèrsies han afectat les vendes de la cadena a Catalunya, encara que no ha especificat l'abast de la caiguda. Malgrat això, Elías manté la seva postura i ha expressat que els seus comentaris no pretenien menysprear el català, sinó destacar la importància de l'anglès com a llengua global en l'àmbit empresarial.

| José Elías, @jose_elias_nvr

Repercussions econòmiques i reputacionals

La combinació dels efectes de l'apagada i les controvèrsies lingüístiques ha generat un escenari complex per a La Sirena. D'una banda, la interrupció del subministrament elèctric ha afectat l'operativitat de diverses botigues i ha obligat a suspendre temporalment les vendes en línia.

D'altra banda, les declaracions d'Elías han provocat una crisi reputacional que podria tenir conseqüències a llarg termini en la percepció de la marca, especialment en zones amb una forta identitat lingüística com Catalunya.

En aquest context, l'empresa haurà d'implementar estratègies efectives de gestió de crisi, tant per recuperar la confiança dels consumidors com per garantir la continuïtat de les seves operacions en situacions d'emergència. Així mateix, serà fonamental que La Sirena avaluï l'impacte de les decisions comunicatives del seu lideratge en la imatge corporativa i en la relació amb els seus clients.