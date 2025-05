La contundent resposta del Rei Carles després de l'entrevista del Príncep Harry

La recent desfilada del Dia de la Victòria a Londres, celebrada el 5 de maig de 2025, ha estat més que una commemoració històrica. S'ha convertit en tot un escenari acuradament orquestrat pel Rei Carles III per enviar un missatge contundent al seu fill menor, el príncep Harry.

Només tres dies després que el duc de Sussex expressés públicament el seu desig de reconciliació. I revelés la manca de comunicació amb el seu pare a causa de disputes sobre seguretat, el monarca britànic va respondre no amb paraules. sinó amb una imatge poderosa d'unitat familiar des del balcó del Palau de Buckingham.

La polèmica entrevista de Harry amb la BBC

El príncep Harry, en una entrevista concedida a la BBC el 2 de maig va manifestar el seu anhel de reconciliar-se amb la seva família. Lamentant la manca de contacte amb el seu pare, el rei Carles III, a qui no veu des de principis de 2024. Harry va atribuir aquesta distància a desacords relacionats amb el seu nivell de seguretat al Regne Unit, després d'haver perdut un recurs legal que buscava restablir la seva protecció policial.

| @theroyalfamily

En les seves declaracions, va expressar: "M'encantaria reconciliar-me amb la meva família, no té sentit seguir barallant, la vida és preciosa. No sé quant de temps li queda al meu pare. Ell no em parla per aquest assumpte de la seguretat".

En resposta, el rei Carles III va encapçalar una aparició pública ahir, acompanyat per la reina Camila, els prínceps de Gal·les i els seus fills. Des del balcó del Palau de Buckingham durant les celebracions del Dia de la Victòria.

L'experta en llenguatge corporal Judi James va interpretar aquesta aparició com un "moviment de poder" per part del monarca. Destinat a mostrar una imatge de resiliència i unitat familiar davant les declaracions del seu fill menor.

La resposta després de les paraules de Harry

El Palau de Buckingham va emetre un comunicat després de l'entrevista de Harry. Centrat en la sentència judicial sobre la seguretat del príncep, evitant abordar directament les qüestions personals plantejades per ell. Fonts properes al rei Carles III, citades per mitjans britànics, van descriure el monarca com "enutjat i frustrat" per les declaracions del seu fill.

Mentrestant, el príncep Harry continua residint a Califòrnia amb la seva esposa, Meghan Markle, i els seus fills, Archie i Lilibet. Malgrat les tensions, Harry ha reiterat el seu desig de reconciliació. Encara que reconeix que alguns membres de la seva família "mai li perdonaran" per haver escrit les seves memòries i per altres decisions passades.

La situació actual reflecteix una profunda divisió dins de la Família Reial Britànica. Amb gestos públics i declaracions que evidencien la complexitat de les relacions familiars en el context de la monarquia.

| América TV

La recent aparició del Rei Carles III juntament amb la seva família més propera pot interpretar-se com un intent de reafirmar l'estabilitat. I unitat de la institució davant les controvèrsies personals.

Serà possible una reconciliació entre el príncep Harry i la seva família en el futur proper?. Només el temps i les accions de les dues parts podran determinar si els llaços familiars poden restablir-se després d'anys de tensions i desacords.