'Com si fos ahir' del 9 de juny: El Quique al·lucina amb la jugada bruta del Bolaños

El capítol de Com si fos ahir del dilluns 9 de juny promet situacions insòlites, tensions acumulades i sorpreses que faran replantejar relacions i aliances entre els protagonistes.

La convivència entre la Vane i el Marcel pren un gir inesperat quan la Vane, espantada per sorolls al gimnàs i sospitant que potser hi ha entrat algú, es troba amb el Marcel i, pensant-se que és un lladre, el bloqueja amb una clau de defensa personal.

Un cop descobreix qui és realment, la situació es transforma ràpidament en un moment de complicitat i, lluny de mantenir la distància, la Vane reacciona d’una manera molt més atrevida i sorprenent. Aquest gir d’esdeveniments pot fer canviar la dinàmica entre tots dos, obrint la porta a una nova etapa de confiança, atracció i fins i tot sentiment amorós o sexual. Què farà el Marcel tenint en compte que sospita que la Vane és una assassina?

El Francesc no oblida

Mentrestant, el Francesc opta per evitar la Sílvia, incapaç d’afrontar el conflicte emocional i la crisi que ha sacsejat la seva relació després de la confessió sobre la Sílvia i el Miqui. Aquesta actitud només fa que la Sílvia pateixi encara més, veient que la crisi sembla no tenir final.

L’Ivan, veient el patiment de la seva amiga, decideix enfrontar el Francesc i l’esbronca durament per la seva actitud passiva i per arrossegar una situació que ja creia superada. Aquesta intervenció podria ser el detonant per a una conversa definitiva i potser una reconciliació o, per contra, una ruptura més clara entre Francesc i Sílvia.

Les males arts del Bolaños

Finalment, a l’institut, Quique i Ximo assisteixen amb perplexitat a la campanya de rumors i insinuacions de Bolaños sobre l’Adela. El Bolaños fa córrer que l’Adela els ha robat.

El més sorprenent és comprovar que aquestes insinuacions tenen efecte entre part del professorat, que comencen a veure l’Adela amb uns altres ulls. Diuen que com que el trasllat de la seva mare va costar diners, els podria haver robat. Però la sorpresa més gran arriba quan l’Adela. Per una vegada el Bolaños dirà la veritat?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 9 de juny de 2025?

El primer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc de la tarda. Durarà, segons la programació oficial de TV3, trenta-vuit minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.