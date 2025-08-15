La confessió de Mercedes Milà a Inés Hernand: 'Vaig estar...'

La memòria de la televisió és capritxosa i, de vegades, cruel. Hi ha estrelles que semblen eternes fins que una confessió ens recorda el mal que fa desaparèixer del focus. Això va passar quan Mercedes Milà va visitar el loft de “Pasa sin llamar” a La 2. Un show liderat per Inés Hernand, on va deixar caure una veritat que explica moltes coses de la seva trajectòria.
Després de ‘Dos por dos’, silenci i vertigen: la nit més llarga de Milà
La periodista va relatar que, després del final de “Dos por dos”, va entrar en un túnel inesperat. Durant quatre anys, segons va explicar, ningú no la volia contractar perquè la titllaven de “persona molt conflictiva”. Al plató, Milà va comparar la seva carrera amb el Guadiana, aquell riu que apareix i desapareix segons l’estació professional.
La confessió es va produir al programa emès fa unes setmanes, on el format de RTVE va barrejar entrevista i joc amb un to entre íntim i entremaliat. La 2 programa l’espai els dissabtes a les 23:00, reforçant el seu bloc d’entreteniment d’estiu.
José Sámano, la xarxa invisible: “Pagava el supermercat i el pis”
El cop laboral va tenir un cost emocional i, també, domèstic. Milà va reconèixer que, sense el suport de la seva parella d’aleshores, el productor José Sámano, hauria hagut de tornar a casa dels seus pares. Va explicar que Sámano es va fer càrrec de la compra i el lloguer mentre ella esperava una altra oportunitat. Un gest que va definir com a decisiu per resistir el temporal. La mateixa presentadora ja havia reivindicat en altres ocasions la importància d’aquella relació llarguíssima, que va marcar la seva vida dins i fora de càmera.
Un joc incòmode i una resposta viral: Wyoming se salva, Motos surt
La visita va deixar una altra escena comentada quan Milà va acceptar el repte del “salvar, nominar o expulsar” amb tres noms del prime time. Va triar salvar El Gran Wyoming, nominar David Broncano i expulsar Pablo Motos. Va justificar que “no hi ha més remei” davant la comparació imposada pel joc.
El tall va córrer per xarxes, amb comptes del programa compartint peces des d’Instagram i X, i mitjans especialitzats recollint el moment per la seva franquesa marca de la casa. L’eco va subratllar una cosa clau: Milà continua generant conversa perquè el seu criteri no tremola, ni per afectes ni per modes.
Reinventar-se sense demanar permís: del reality a l’entrevista amb pols propi
Per entendre l’impacte de la seva confessió, convé mirar el seu mapa professional sense tòpics. Milà va sostenir quinze edicions de “Gran Hermano”, on va construir un estil directe que encara divideix i sedueix a parts iguals.
Després va trobar una altra veu a “Scott y Milà”, un viatge emocional a Movistar+ que va desembocar a “Milà vs Milà”, tancament elegant a dècades d’entrevistes. El 2023 va tornar a RTVE al costat de Inés Hernand amb “No sé de qué me hablas”, preludi del retrobament actual a La 2. La seva biografia audiovisual demostra que els sots existeixen, però també els retorns amb sentit.
Fama, gratitud i ofici: el missatge que queda quan s’apaguen els focus
Milà va defensar que la fama és poderosa i s’ha de “repartir i compartir”, una ètica que casa amb el seu agraïment actiu a qualsevol proposta.
Va dir que, recordant l’etapa sense feina, ara agraeix fins i tot els encàrrecs petits perquè entén com pesa el buit. És una lliçó útil a la indústria i fora d’ella, on les etiquetes perduren més que els contractes.
Veurem Mercedes portant aquesta filosofia a un nou projecte, lluny de la comoditat i a prop del risc controlat? El seu pas per “Pasa sin llamar” deixa clar que encara no ha dit la seva última paraula.