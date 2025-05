La resposta de Broncano a Melody a 'La Revuelta': 'Cal...'

La recent polèmica entre Melody i David Broncano ha sacsejat el panorama televisiu espanyol, evidenciant les tensions que poden sorgir entre artistes i programes d'entreteniment. Tot va començar després de la participació de Melody a Eurovisió 2025, on va representar Espanya amb la cançó "Esa Diva" i va obtenir la posició 24.

Què ha passat?

Després de la seva actuació a Eurovisió, Melody va cancel·lar una entrevista prèviament acordada amb el programa "La Revuelta", presentat per David Broncano. La cantant va explicar que necessitava descansar i passar temps amb la seva família, prioritzant la seva salut mental després de la intensa preparació per al festival. Tanmateix, al programa es van fer comentaris jocosos sobre la seva absència, cosa que va generar malestar a l'artista.

En una roda de premsa posterior, Melody va expressar el seu descontentament amb els comentaris realitzats a "La Revuelta", assenyalant que es va sentir ridiculitzada per la seva decisió de prioritzar el seu benestar personal. La cantant va emfasitzar la importància de respectar la salut mental i va criticar la doble moral d'alguns mitjans que, segons ella, promouen aquest missatge però després es burlen de qui el practica.

| YouTube, RTVE, Vectorfair J, XCatalunya

David Broncano reacciona a l'enuig de Melody

David Broncano, en assabentar-se de l'enuig de Melody, es va mostrar sorprès i va afirmar no estar al corrent de la magnitud del seu malestar. Al programa, el presentador va expressar la seva disposició a respondre si era citat directament per la cantant. L'equip de "La Revuelta" va mantenir el seu to humorístic habitual en abordar la situació, tot i que van reconèixer que Melody estava visiblement molesta.

Melody, per la seva banda, va deixar clar que no acudirà a programes on no se la respecti com a artista, tot i que es va mostrar oberta a acceptar disculpes sinceres. La cantant també va retreure a altres programes per insinuacions sobre la seva carrera infantil i els beneficis econòmics de la seva participació a Eurovisió.

Diferències evidents entre les parts

La controvèrsia ha generat un debat als mitjans sobre els límits de l'humor i el respecte cap als artistes, especialment en temes sensibles com la salut mental. Mentre alguns defensen la llibertat d'expressió i l'estil característic de programes com "La Revuelta", d'altres defensen una major empatia i consideració cap a les decisions personals dels artistes.

| Canva

A mesura que la situació evoluciona, queda per veure si es produirà una reconciliació entre Melody i l'equip de "La Revuelta", o si aquesta polèmica marcarà un punt d'inflexió en la relació entre artistes i programes d'entreteniment a Espanya.