La Rosa confessa el seu secret a 'Pasapalabra' i ho reconeix: 'La meva família diu...'

Durant les seves gairebé 190 participacions a Pasapalabra, hem pogut veure la Rosa compartir amb l'audiència alguns detalls de la seva vida més privada. Tanmateix, va ser durant una de les seves últimes intervencions dins del format quan la jove va desvetllar el que la seva família diu d'ella.
Actualment, la Rosa es troba en plena disputa amb el Manu per fer-se amb El Rosco d'aquest popular concurs d'Antena 3. Premi que ja ha superat l'astronòmica quantitat de dos milions d'euros.
Des de la seva estrena el 19 de novembre, la concursant argentina ha demostrat amb escreix que està preparada per enfrontar-se al Manu. El jove, al seu torn, no ha estat derrotat per cap dels seus contrincants des que va entrar a Pasapalabra el 16 de maig de 2024.
Tal com vam poder veure en les seves primeres intervencions, la Rosa va començar la seva trajectòria al concurs amb un perfil més aviat reservat, concentrada únicament a avançar cada jornada.
Tanmateix, amb el pas de les setmanes ha anat mostrant un caràcter més obert i proper. Tant és així que fins i tot ha compartit alguns records personals amb l'audiència i el presentador. “La meva família diu que em va bé”, va assegurar fa poc.
La Rosa fa una confessió inesperada a Pasapalabra
En una de les seves primeres intervencions, la Rosa va desvetllar alguns aspectes sobre les seves arrels argentines i com va ser la seva arribada a la ciutat de la Corunya. Moment en què va voler també posar en valor la vida que ha construït a Galícia després de la seva arribada.
Així mateix, no va tenir cap problema a parlar de la seva professió i de la satisfacció que sent com a docent d'anglès i llengua castellana. No obstant això, en una de les últimes emissions va confessar que el que realment l'apassiona és en un altre àmbit.
“El meu major hobby és la cuina, especialment les postres. La meva família diu que em van molt bé”, va assegurar la Rosa durant l'emissió de Pasapalabra del passat 3 de juny.
Davant d'aquesta confessió, el Roberto Leal va voler aprofundir una mica més en la faceta culinària de la Rosa. Tant és així que li va preguntar directament quina era la recepta que millor prepara i ella no va dubtar a respondre:
“Faig uns bescuits de llimona aparentment molt bons. Els dono un toc especial”, li va respondre la jove sense pensar-s'ho dues vegades. “En direm: Receptari Pasapalabra”, li va dir el Roberto Leal entre rialles.
A més, i per si no fos prou, la Rosa també va obrir el seu cor en confessar què faria si aconseguís arribar al pot de Pasapalabra. “No ho he pensat gaire. Però sempre penso que la raó per la qual soc aquí és perquè els meus pares ho van sacrificar tot perquè poguéssim tenir la vida que vam tenir”.
Per això, conscient de l'esforç que van fer els seus progenitors, va deixar clar que ara li toca a ella tornar-los tot el que li han donat. “M'agradaria poder ajudar-los a ells i, si en sobrés alguna cosa, viure amb més tranquil·litat, que amb l'economia d'avui dia és complicat”, va sentenciar.