La confesión de Manu, de 'Pasapalabra', que descubre cómo es su vida personal

Los fans de Pasapalabra se quedaron muy sorprendidos con la última e inesperada confesión que hizo Manu sobre cómo es realmente su vida personal. Palabras con las que, además, consiguió acallar uno de los rumores relacionados con Rosa, su histórica rival.

El pasado 22 de julio, el concursante madrileño alcanzó un hito dentro del concurso al convertirse en el segundo participante en superar los 300 programas, igualando así el récord de Orestes.

| Atresmedia

Como era de esperar, el logro de Manu fue celebrado con una gran ovación del público, alentada por el propio presentador de Pasapalabra, Roberto Leal. Sin embargo, no fue hasta el final de la emisión de aquel día cuando el equipo del formato compartió en redes sociales un vídeo de lo más revelador.

Con motivo de su tricentenario, el concursante madrileño ofreció una entrevista para las redes sociales del programa. Durante la conversación, el joven compartió con los seguidores sus planes de futuro, además de reflexionar sobre su paso por el programa.

| Atresmedia

Sin embargo, las declaraciones que más llamaron la atención fueron las relacionadas con su vida sentimental. Palabras que fueron suficientes para desmentir los rumores que hablaban sobre el supuesto acercamiento entre Manu y Rosa.

Manu deja al descubierto ante las cámaras de Pasapalabra un dato relacionado con su vida sentimental

A pesar de mantener un perfil reservado, durante su charla, Manu no tuvo ningún problema en desvelar varios detalles de su vida privada. Tanto es así que no se lo pensó dos veces a la hora de explicar, entre otras muchas cosas, lo que haría si consiguiera el bote de Pasapalabra.

Además, recordó su primera intervención, la cual tuvo lugar el pasado 18 de mayo de 2024. En este momento, el joven admitió que al volver a ver su primer programa le sorprendieron los nervios que tenía. Aunque también dejó claro que a día de hoy mantiene ese 'puntito de tensión' que le ayuda a concentrarse.

| Atresmedia

Durante todos estos meses, Manu ha estado a punto de llevarse el bote en cuatro ocasiones, llegando a 24 aciertos en El Rosco. Detalle que no dudó en analizar durante su entrevista para las redes de Pasapalabra.

“Es una sensación muy bonita, lo que pasa es que yo sabía que no tenía la que me faltaba, entonces es como estar a ocho”, explicó el madrileño sobre esas experiencias.

En este momento, el entrevistador quiso saber qué haría con el dinero del bote si llegara a completar El Rosco de Pasapalabra. Pero lo que nadie se esperaba era la confesión que Manu estaba a punto de hacer:

“Ese dinero iría para ayudar a mi familia, para intentar formar una vida con mi pareja, tener nuestra casa, nuestro espacio... Y para seguir formándome como psicólogo. No dejaría de hacer nada, no tendría ningún derroche, simplemente sería ganar tiempo, calma, y poder seguir estudiando”.

Con estas palabras, Manu no solo confirmó que su corazón ya está ocupado, sino que también desmintió las especulaciones sobre su supuesta relación con Rosa, a quien respeta y admira.