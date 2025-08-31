La important confessió de Tom Parker, el fill de la reina Camila: 'És una...'

Tom Parker torna a trencar el seu silenci per desvetllar una dada fins ara desconeguda sobre la seva mare, la reina Camila. I és que el jove no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de revelar com és realment la dona de Carles III.
Durant una última entrevista al pòdcast de Gabby Logan, The Mid Point, Tom va obrir una nova finestra a la intimitat de la seva família.
Entre moltes altres coses, Tom Parker no va tenir cap inconvenient a reflexionar sobre com afronta el seu rol com a pare, alhora que observa els seus progenitors en una nova etapa. Unes paraules en què es va percebre un reconeixement cap a la reina Camila, que ara té 77 anys.
“Els meus pares es fan grans”, va assegurar amb franquesa parlant sobre l'actual monarca britànica i el seu pare, Andrew Parker Bowles. A més, no va tenir cap problema a compartir algunes anècdotes familiars que van deixar al descobert el costat menys conegut de la seva mare.
Tanmateix, va ser en rememorar la seva infància quan Tom Parker va fer una inesperada confessió sobre la reina Camila. I és que, tal com ell mateix va confirmar, és una “meravellosa mare” i una gran cuinera.
Tom Parker fa una inesperada confessió sobre la reina Camila
En aquest moment de l'entrevista, Tom Parker no va tenir cap inconvenient a lloar la reina Camila i la gran tasca que ha dut a terme com a mare durant tota la seva vida. “Si la meva mare em demana alguna cosa, ho faig tan bé com puc[...]A mesura que es fan grans, aprecies el que han fet”, va afegir.
Fidel al seu perfil gastronòmic, l'escriptor no va oblidar destacar les habilitats culinàries de la seva mare: “Vinc d'una família en què tots ens reunim al voltant de la taula. Ens encanta el menjar”.
D'altra banda, Tom Parker també va parlar sobre la relació que manté amb els seus dos fills adolescents, en qui es veu reflectit en el seu propi passat. Amb humor, va relatar que, sovint, les seves trucades només responen a qüestions pràctiques: “Els meus fills només truquen per demanar... «Em dones diners, si us plau papa?»”
Aquestes declaracions van coincidir amb la celebració del segon aniversari de la coronació dels monarques, celebrada el 6 de maig de 2023.
Per a l'ocasió, es van presentar dos retrats oficials a la Sala Central de la National Gallery. Carles va confiar la seva imatge a Peter Kuhfeld, mentre que Camila va optar per Paul S. Benney.
“Tots dos artistes ja són coneguts per Ses Majestats, que han contribuït prèviament a altres encàrrecs reials”, va confirmar un comunicat de la Casa Reial britànica. D'aquesta manera, Camila i Carles van voler marcar la data amb un gest artístic que reforça el simbolisme d'aquell dia.